José Manuel Guiu: «Si pienso en lo que he conseguido todavía me emociono»

Hablamos de una de las muchas disciplinas dentro de la pesca. ¿En qué consiste esta concretamente?

Se pesca desde la orilla. Nos sortean los puestos y desde donde te toca tienes que pescar. Este campeonato se tendría que haber celebrado en Caspe pero al estar el embalse tan bajo a última hora lo pasaron del de Mequinenza al de Ribarroja. Hasta la semana de antes no especificaron bien donde iba a ser, pero bueno, parece que no fue mal la cosa…

Adaptarse o morir…

¿Cómo se dio el desarrollo de la competición?

¿De qué forma te clasificaste a este campeonato nacional?

No podrás entonces estar en ese campeonato del mundo de 2023…

Exacto, esta temporada no estaba compitiendo en la disciplina de alta competición. Solo podía ir si ganaba el campeonato de España porque el campeón va directo. Me ha faltado poco… Hubiese sido espectacular. Pero el primero mejor no lo pudo hacer. Solo podemos aplaudirle.

Segundo de España tampoco está nada mal, José Manuel…

Más de dos décadas destinando parte de tu tiempo libre a la pesca. ¿Qué te motiva para seguir?

Mis padres me dieron una caña para pescar con 7 u 8 años y todavía no la he soltado. Es una afición que me gusta, sobre todo el competir. El pensar en lo que he conseguido este fin de semana todavía me emociona.