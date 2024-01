José Manuel Jariod: «La accesibilidad es un asunto que tarde o temprano nos afecta a todos»

¿Cuáles son los retos para 2024 en torno a la discapacidad?

¿Estamos avanzando en materia de accesibilidad en el medio rural?

Sí que estamos avanzando pero no a la velocidad de las grandes ciudades. La verdad es que cuanto más pequeño es el municipio, más cuesta. Puede que sea porque no hay tantas personas con discapacidad física que requieran adaptaciones pero, al final, la accesibilidad es un asunto que tarde o temprano nos va a afectar a todos. La mayoría vamos a acabar siendo mayores y todos necesitaremos de un rebaje, un ascensor, cualquier adaptación para que nuestro entorno y edificios sean accesibles.

¿Cómo se puede impulsar la accesibilidad?

Otro asunto de gran relevancia es la inserción laboral, ¿cómo estamos en este punto?

A través de Cocemfe tenemos una agencia de colocación en Caspe con una amplia bolsa de personas usuarias. En el medio rural cuesta un poco más la inserción laboral ya que en Zaragoza, por ejemplo, sales a un polígono y en una manzana has visitado muchas más empresas de las que se puede visitar aquí (en Caspe) en un año.

¿De qué cifras hablaríamos en 2023?

En total, se han conseguido entre 70-75 personas insertadas en el pasado año. Estamos satisfechos con la incorporación de personas en el mundo laboral pero no nos tenemos que conformar, siempre queremos más.

¿Cuántas personas están en la bolsa de empleo?

Tenemos una bolsa muy amplia y diversa en la que hay unas 500 personas que demandantes de empleo. No siempre es fácil, es complicado según qué perfiles pero nosotros trabajamos para intentar que todas esas personas consigan un trabajo. Porque el trabajo realiza, te da una autonomía económica, social, y eso es muy importante.

¿Cómo podemos mejorar esa empleabilidad?

¿Cuáles son las medidas más urgentes que se deben tomar?

Es tu primer año como presidente de Asadicc tras coger el testigo a Miguel Tena, ¿qué balance realizas?

En lo personal, muy positivo y satisfactorio. Miguel hizo un trabajo espectacular y yo he recogido el guante de algo que ya estaba construido y me lo ha puesto muy fácil. En cuanto a la entidad, vamos a ir peldaño a peldaño intentando incrementar servicios sin poner en peligro lo que ya hay construido hasta ahora, que es muchísimo. Tenemos proyectos muy interesantes como el del centro especial de empleo, la continuidad de Rumbo y estamos estudiando la posibilidad de crear una asesoría jurídica para personas con discapacidad que muchas veces no conocen sus derechos.