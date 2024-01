José Manuel Penella: «Los Leader son la historia de 30 años de éxito en Aragón y modelo pionero en Europa»

¿Cuál es el principal papel que desempeñan los grupos Leader en comarcas rurales como las aragonesas?

Creo que es un caso de éxito. En Aragón se comenzó hace casi 30 años la apuesta por los Grupos de Acción Local como una iniciativa entonces pionera y casi una experiencia piloto en Europa, que apuesta por esta metodología. En Aragón contamos con 20 Grupos de Acción Local -GAL-. En cada uno de ellos tiene que estar representada la sociedad política y la sociedad civil. Bruselas dice que esta última tiene que ser la más representativa, es decir, asociaciones, empresarios, organizaciones agrarias, mujeres, jóvenes, sindicatos y todo lo más significativo en cada zona. Se nos asignan parte de los Fondos Europeos para el Desarrollo Rural, lo que conocemos como Feader. En estas líneas existen dos pilares. El primero de ellos es la PAC y el segundo atiende a la incorporación joven y al medio ambiente, prevención de incendios, innovación, investigación y cooperación. Dentro de este segundo pilar están los fondos Leader que se encuentran dotados con 55 millones y que se repartirán entre los proyectos de los 20 GAL.

¿Cuentan con fondos suficientes?

Creo que son escasos. Hemos terminado los fondos 2014-2020 y luego 3 años en periodo de transición, en este caso con 76 millones de euros. Ahora trabajaremos con una cifra inferior pero también tendremos menos años para trabajar con ellos. Creemos que a finales de 2027 se nos tiene que asignar una nueva dotación para llegar al nuevo periodo que se alargará hasta más allá de 2029. Contamos con un gran número de solicitantes y eso es una buena noticia porque eso significa que existe una gran iniciativa. Contamos con una novedad, que es el programa Emprende Rural Leader. Es una ayuda que se destinará a cualquier joven que inicia una actividad o que pasa a ser autónomo por primera vez. Cada grupo será independiente a la hora de asignar estos fondos, aunque serán de en torno a 10.000 euros. Una persona que coja el traspaso de una panadería, o se inicie en la agricultura puede ser beneficiaria de estos fondos, siempre que su actividad se alargue, al menos, durante 5 años. En comunidades autónomas como Asturias ya se lleva a cabo esta práctica y está siendo todo un éxito. Teníamos ganas de que en Aragón se pusiese en marcha.

¿En qué proyectos concretos se pueden traducir estos fondos?

Tenemos tres tipos de iniciativas: las productivas, a las que se destinan en torno al 60% de los fondos y que van destinadas a pymes, emprendedores, comercios, talleres, producción agroalimentaria -en este caso solo a la transformación y comercialización-, así como todo tipo de iniciativas productivas que impulse cualquier emprendedor. Luego tenemos las iniciativas no productivas que pueden solicitar los ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro. Son iniciativas útiles para la sociedad, como un ascensor a un consultorio médico, el ayuntamiento, accesibilidad o apoyo a un local de reunión. Son actuaciones que no que no son productivas pero son necesarias. Por último en las iniciativas de cooperación que apoyamos como los Jóvenes Dinamizadores, proyectos como el Concilia, igualdad u otros proyectos muy conocidos como Pon Aragón en Tu Mesa. En este caso se trata de trabajar conjuntamente para impulsar actividades que incluyen a varios sectores de la sociedad.

En 2021 se planteó la supresión de los Grupos Leader y mantener solo una entidad de este tipo por provincia. ¿Cree que está garantizada la continuidad de los actuales 20 grupos?

Me produjo un enorme disgusto conocer de primera mano la propuesta de la consejería de Agricultura de entonces, con toda la buena relación que teníamos. Creo que fue fruto de un gran desconocimiento del trabajo que se lleva a cabo desde los grupos Leader. Ya no el nuestro, si no el que hace el equipo técnico y a los emprendedores que se benefician de estas líneas. La propia Universidad de Zaragoza constata que las empresas que se quedan en el medio rural tienen una vida 4 veces más larga que el emprendimiento que surge en el medio urbano, porque desde los GAL se tutoriza y se hace seguimiento a estos emprendedores. Son unos fondos que están más que justificados. Por todo ello, creo que se aprendió tras el debate que surgió cuando se propuso eliminar los GAL y se demostró que era un error. Se acordó que fuésemos intermediarios y ahora, como mínimo, hasta 2029 tenemos garantizado continuar en esta línea.

¿Cómo está siendo la relación con el nuevo ejecutivo del Gobierno de Aragón?

De momento todo está marchando según lo previsto. Todo esto lo llevamos trabajando desde hace un año. Firmamos los convenios en octubre y la relación con el Departamento de Agricultura está siendo la normal y se están cumpliendo todos los plazos y expectativas que teníamos. Soy desde julio el presidente de la Red de Desarrollo Rural Aragonesa, que integra estas 20 entidades o Grupos y conformamos la junta 8 integrantes. Actualmente tenemos una mayor responsabilidad los GAL porque somos nosotros los que revisamos los proyectos y damos cuenta al Ministerio, a la consejería y a la Comisión Europea. Tras 30 años damos un paso adelante y somos un organismo intermedio en el que se nos hace una encomienda de gestión. Ello requiere unas mayores responsabilidades pero con la experiencia que tenemos, con los casi 80 técnicos que en total están en los 20 Grupos de Acción local, la afrontaremos, creo, que con éxito. Creo que esta metodología de ir desde abajo hasta arriba es la adecuada. Cada GAL trabaja con la propia gente del territorio, se llevan a cabo sondeos y talleres de participación con el objetivo de conocer las necesidades de cada territorio. Escuchando y teniendo en cuenta las opiniones que nos transmiten. Cada GAL elabora unas estrategias, y los proyectos que nos presenten tienen que estar en la línea de esas estrategias.

¿Cómo valoráis las diferentes políticas de lucha contra la despoblación que se llevan a cabo por las diferentes administraciones?

Se habla del tema, puede haber voluntad política, pero lo que hay que hacer es trabajar esas políticas en serio y materializarlas. Tenemos una Ley de Dinamización del Medio Rural que se aprobó el año pasado y que hay que desarrollar. Nosotros, como Grupos de Acción Local, les estamos diciendo a los diferentes gobiernos que utilicen esta metodología, que nos usen y que no se atomicen demasiado las medidas de despoblación. Si se atomizan hay una sensación entre los habitantes de que no se hace nada. La Unión Europea dice que para legislar hay que tener en cuenta al medio rural, porque tiene un impacto en él y hay que ofrecer garantías para este medio rural. Ahora se está hablando mucho de proyectos de energías renovables y creo que no se está pasando por esa medida de garantía hacia el medio rural.

¿Son compatibles la importancia agrícola y forestal que tiene el medio rural de nuestra comunidad y las renovables?

Todos apostamos por las energías renovables, pero según de qué forma. Existen muchos puntos de vista diferentes y entre los Grupos Leader no hay una postura única porque cada territorio tiene una realidad y aún no se ha debatido. Pero coincidimos en que se nos tiene que preguntar. Creo que antes de poner en marcha grandes parques eólicos o instalaciones fotovoltaicas hay que estudiar su impacto en los cascos urbanos, en los espacios naturales que existen, en las actividades que se llevan a cabo y muchas variables. Hay que estudiarlo todo, porque un ayuntamiento puede recibir bastante dinero gracias a las licencias e impuestos de obras y construcciones, de actividades económicas. Pero no es eso solamente lo que necesitamos. Toda esa energía se va fuera y aquí no se ha llevado a cabo una estrategia y ver las necesidades que tienen los territorios. Debería ser el territorio donde se implantan el principal beneficiado y que aquí se instalen empresas. Los ayuntamientos podrán tener dinero, pero si en ese municipio no se genera una actividad económica no hacemos nada contra la despoblación. Me parece un grave error y creo que no se ha tenido una visión a largo plazo hacia el medio rural. Se apela muchas veces a proyectos de interés general, pero creo que la agricultura es más importante. En definitiva, todos estamos de acuerdo en la necesidad de las renovables pero no se están haciendo bien las cosas. En este caso hablo por mi, ya que es algo que como te decía no hemos debatido entre todos los grupos.

Saliendo un poco de los Leader pero como alguien que vivió en primera persona como presidente de Uaga y amigo el asesinato de José Luis Iranzo, ¿cree que existe un déficit en la seguridad ciudadana en el medio rural?