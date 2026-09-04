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04 SEP 2026|

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José María Villalón, nuevo Embajador del Melocotón Embolsado de Oro de Calanda

El Ayuntamiento reconoce la trayectoria del jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, que recibirá el galardón el próximo 19 de septiembre durante la inauguración de la Feria de San Miguel

José María Villalón, nuevo Embajador del Melocotón Embolsado de Oro de Calanda./ AYTO
José María Villalón, nuevo Embajador del Melocotón Embolsado de Oro de Calanda./ AYTO

La COMARCA04 09 2026

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Calanda

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El Ayuntamiento de Calanda ha acordado nombrar a José María Villalón nuevo Embajador del Melocotón Embolsado de Oro, una distinción que recibirá oficialmente el próximo 19 de septiembre, durante el acto de inauguración de la Feria de San Miguel. El reconocimiento pone en valor su extraordinaria trayectoria profesional, su calidad humana y su vinculación familiar con la provincia de Teruel, así como su compromiso con el deporte y con la medicina.

José María Villalón es médico del Atlético de Madrid desde hace casi tres décadas y jefe de sus servicios médicos desde hace 31 años, una responsabilidad desde la que ha desarrollado una dilatada trayectoria vinculada a la medicina deportiva de alto nivel. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 1985, es especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte por la misma universidad, título que obtuvo en 1991. También es doctor en Medicina Física y Rehabilitación y cuenta con una amplia formación especializada en traumatología, cirugía ortopédica, biomecánica y medicina del deporte. Entre sus titulaciones figuran diversos másteres y especializaciones en Cirugía y Biomecánica del Aparato Locomotor, Biomecánica y Cirugía del Pie, Anatomía Funcional y Patología de la Rodilla, Traumatología y Medicina del Deporte, así como un Máster en Alta Dirección de Instituciones Sanitarias por IESE.

Más allá de su brillante trayectoria profesional, José María Villalón destaca también por su dimensión familiar. Está casado y es padre de 12 hijos, una faceta que forma parte esencial de su vida y que refleja su compromiso personal y humano.

Su relación con la provincia de Teruel es asimismo especialmente significativa. Su familia política desciende de la provincia y la familia pasa parte del verano en La Virgen de la Vega, manteniendo así una vinculación cercana con esta tierra.

El alcalde de Calanda, José Alberto Herrero, ha expresado su satisfacción por el nombramiento y ha señalado que “es un orgullo que personas de tanta calidad humana y profesional acepten ser nuestros embajadores”. En este sentido, ha destacado que “José María Villalón reúne una trayectoria profesional extraordinaria, unos valores humanos que merecen ser reconocidos y una vinculación familiar con nuestra provincia que hace todavía más especial este nombramiento”. El alcalde ha añadido que “para Calanda es un honor que una persona de su prestigio acepte llevar el nombre de nuestro municipio y de nuestro Melocotón Embolsado de Oro allí donde vaya”.

La entrega del galardón tendrá lugar durante la inauguración de la Feria de San Miguel, una de las principales citas del calendario calandino y un punto de encuentro para vecinos, productores, asociaciones y visitantes.

Desde el Ayuntamiento se destaca que el título de Embajador del Melocotón Embolsado de Oro busca reconocer a personas cuya trayectoria y valores contribuyen a proyectar el nombre de Calanda y a difundir el prestigio de un producto que constituye uno de los grandes símbolos de identidad del municipio. El Ayuntamiento de Calanda invita a toda la ciudadanía a participar en la inauguración de la Feria de San Miguel y a acompañar a José María Villalón en el acto de entrega de este reconocimiento.

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