José Miguel Marín: «La cultura es cosa de muchos, pero no se expresa, está dormida»

Quién iba a decirle a ese joven que leía a Pío Baroja que acabaría convertido en él...

Esto viene porque cuando yo iba a la escuela cayó en mis manos ‘La Venta de Mirambel’. Lo leí y me impactó tantísimo que desde ese momento siempre he tenido esta, digamos, ‘obsesión’ por sus escritos, por Baroja. Me impresionó leerlo y ver que describía tan bien mi pueblo. Ese ambiente que hay en la novela es el mismo que si se escribiera hoy en día. Los locales y las calles no han cambiado, están tal y como él los describe.