José Ramón Gimeno: «soy agricultor, un enamorado del campo y de nuestro paisaje. No lo cambiaría por nada»

¿Cuál es su ocupación laboral?

Soy agricultor, siempre me ha gustado y es mi pasión. No cambiaría este trabajo por otro tipo de ocupación laboral. Entre la alcaldía y el campo tengo mucho trabajo. Pero en el campo, aunque se está trabajando, me aporta tranquilidad.

¿Es dura la agricultura en el Matarraña?

Creo que no se ayuda a los jóvenes. Aquí son explotaciones pequeñas, pero en otros lugares sucede lo mismo. Da la sensación de que se destinan muchas ayudas a los que empiezan en la agricultura, pero no es así. Se hacen leyes que siempre van en contra del agricultor y de la agricultura. Se beneficia siempre a las grandes multinacionales y no a los agricultores, especialmente a los que quieren iniciarse.

Entre la alcaldía y el campo, ¿qué aficiones puede llevar a cabo?

Como te decía, soy un enamorado del monte y del campo. Lo tuve claro desde muy joven. Mis aficiones giran en torno a esa pasión. Aunque con la familia vamos a veces a la playa, yo soy de monte. Los días que descanso voy al huerto. Es una ocupación que me relaja, me gusta y lo hago para desconectar. También me gusta disfrutar con los amigos y la familia tomando algo.

Estamos en un olivar, ¿cómo ve las perspectivas en plena campaña?

Tenemos el empeltre, que es nuestra variedad autóctona y seña de identidad. Pero tenemos otras variedades como la picual y la arbequina, que aquí funcionan muy bien. En ese aspecto yo siempre digo que debemos de jugar con todas las variedades y dar al consumidor lo que quiere, no nosotros decidir lo que le debe gustar al consumidor, si no este se va a otras zonas a buscar el producto. Hay consumidores a los que el empeltre les parece el mejor aceite y otros que buscan otras variedades y aquí estamos en condiciones de ofrecer todo tipo de producto. Este año además todo indica a una buena cosecha.

Tras dos legislaturas como alcalde, en las que compartió alcaldía con el PSOE, hasta 2019, ¿por qué decide presentarse de nuevo en 2023?

Estuve como alcalde pero en ambas legislaturas solo fui primer edil dos años por el acuerdo de investidura al que entonces llegamos. Cuando salimos del ayuntamiento nos dio, en aquel momento, la sensación de que no habíamos podido terminar muchos proyectos que habíamos iniciado. Se redujo la deuda y creímos que teníamos que continuar trabajando. Por ello y viendo además el apoyo que teníamos por parte de gente joven, nos decidimos a presentarnos. Además subrayo la importancia de que nos acompañe gente joven, porque son el futuro y tienen que saber cómo funciona un ayuntamiento. La Fresneda tiene además muchos retos por delante y desafíos como la cuestión de los parques eólicos. Fue también decisivo mi rechazo a que aquí se instalen aerogeneradores. Todo ello nos animó a dar nuevamente un paso adelante. Anteriormente también creí, junto a otras personas, que debíamos de cambiar la forma de trabajar que tenía anteriormente el consistorio. . Hace falta mucho trabajo para dejar claro que por nada del mundo venderíamos nuestro paisaje.

¿Por qué en este caso decidió cambiar las siglas del PAR por Teruel Existe?