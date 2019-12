José y Pilar Magrazó: «Que haya tocado un ‘pellizquico’ a mucha gente es maravilloso»

Con vítores fue recibido este lunes José Magrazó en Residencia Alcañiz donde su hermana Pilar vende las participaciones con el 26.590 que trae -al igual que a Calanda- desde hace 20 años del Cachirulo de Reus, donde reside. «Es una alegría que te toque la Lotería pero es más que haya sido tan repartido, que tanta gente que ha sido fiel tantos años al número, tenga ‘pellizquico’», dijeron.

Ángel Mindán y su familia celebrando el premio en Maella

Ángel Mindán: «Me alegra que el premio se haya repartido entre Maella y Reus»

Ya son más de 25 años los que lleva Ángel Mindán repartiendo participaciones del Centro Aragonés del ‘Cachirulo’ de Reus, del que es socio fundador. Lo hace en Maella, lugar en el que tiene familia y amigos, y que visita asiduamente cada año. «No me lo creo todavía, me alegra que el premio se haya repartido entre las dos localidades más importantes para mí», dijo ayer emocionado.

El propietario del bar Lis, José María Rams, ha repartido el premio en

José María Rams: «Me lo gastaré con mi familia y en la nueva brasería»

El maellano Jose María Rams repartió casi 8 millones de euros del Gordo que llegaron a Maella a través de su establecimiento, el Bar Lis. No solo los repartió si no que resultó agraciado, algo que le viene como anillo al dedo tras haber ampliado su negocio con una nueva brasería. «Además de para el negocio ¿Con quién me lo voy a gastar mejor que con mi familia?», apuntó Rams.