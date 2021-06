La joven alcañizana Antía Zilbeti gana un premio con una empresa creada en el instituto

La joven alcañizana Antía Zilbeti ha ganado el Premio Emprender en la Escuela a la mejor iniciativa en Bachillerato del concurso organizado por el Instituto Aragonés de Fomento. El proyecto de Zilbeti, la creación de una marca, ha traspasado el papel y lo llevó a la práctica vendiendo más de 150 sudaderas y numerosas bolsas orgánicas y botellas con el logo de una ola y el lema «que valga la pena» para financiar el viaje de Interrail de este verano. Además, ‘Zalicia’ también le ha ayudado para definir su futuro al terminar la Selectividad ya que se va a matricular en Márquetin en inglés en la universidad Rey Juan Carlos. «Empecé pensando que vendería cuatro sudaderas a amigos y familiares y al final me tuve que plantar porque sino ya tendría que ponerme como autónoma», apunta la alcañizana.

Todo comenzó en la asignatura de Economía, en la que cada trimestre los alumnos realizaban un trabajo práctico. El último era crear un vídeo publicitario pero como la joven no sabía por dónde enfocar sus estudios universitarios así que optó por un proyecto más grande y crear de cero una empresa para ver qué es lo que más le gustaba. Su profesora, Anabel Fernández, quedó encantada y le propuso participar en el concurso y tutorizarla. «El IES nunca había presentado una propuesta en Bachillerato pero vimos que se adaptaba. Tuve que hacer un vídeo de 20 minutos y un power point, entre otros, al no celebrarse una presentación. No esperaba ganar porque hay gente que está todo el curso trabajando y nosotras lo preparamos en dos semanas».