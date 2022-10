Juan Villalba: «A Elvira de Hidalgo se la conoce más en Grecia que en España»

¿Qué importancia tiene Atenas tanto para Elvira de Hidalgo como para María Callas?

Atenas para María Callas supone su descubrimiento, el lugar donde se la da a conocer, por parte además de nuestra paisana Elvira Hidalgo. Estoy convencido que Callas hubiese llegado lejos porque tenía el don de una voz prodigiosa. Pero no hubiese sido la diva conocida en todo el mundo sin la intervención de su mentora, Hidalgo, que es la que le educa la voz. Elvira era la última representante de lo que se considera el bel canto, que no es solo un amplísimo repertorio de principios del siglo XIX, si no que conlleva una técnica de canto muy específica. La Callas tenía una voz de mezzosoprano que, gracias a la técnica de su profesora, fue evolucionando abarcando tonalidades más agudas hacia una tesitura de soprano lírica ligera, abarcando un espectro único. Consiguió una soprano sfogato, ilimitada y podía cantar cualquier tipo de ópera. Fue la única del mundo en poder hacerlo. Además, Elvira de Hidalgo influye en su manera de interpretar. No solo eso, en 1957 consigue ser considerada la mujer más elegante del mundo.