Los jugadores del Bajo Aragón-Histórico vuelven con «buenas sensaciones» del torneo de dodgeball del Oeste de Europa

No hubo podio pero los jugadores del Bajo Aragón Histórico volvieron del torneo de dodgeball del Oeste de Europa con «buenas sensaciones». De los 46 miembros de la Federación Española de Dodgeball que acudieron a la competición en París, 9 eran caspolinos y 2 alcañizanos. «Ya es un número bueno para decir que nosotros estamos ahí», destaca el jugador y entrenador de Caspe Carlos Fuster.

Fuster explica que en comparación con otros torneos internacionales, como el europeo del año pasado en Croacia, «los resultados han sido peores. Hay que tener en cuenta que en París hemos competido personas con experiencia pero también con menos trayectoria e, incluso, chicos de 16 o 17 años que hace 3 meses no sabían lo que era el dodgeball».

Entre los caspolinos, se encontraba Daniel Yordan que pese a llevar dos años entrenando y jugando en España, todavía no había pisado su primera competición internacional. «Ha sido brutal, tuve muchos nervios pero me fui soltando gracias al apoyo de la gente y los caspolinos que me apoyaron mucho junto al equipo», destaca.

El primer equipo mixto conquistó el séptimo puesto del torneo, el primer masculino alcanzó el noveno puesto y el equipo femenino el décimo. «Fuimos siete equipos (3 masculinos, 3 mixtos y un femenino). El femenino ha mejorado mucho y llevaba además muchas chicas nuevas pero el grupo ya comienza a unificarse y obtener buenos resultados. Cuesta más encontrar jugadoras que jugadores pero en las próximas competiciones el equipo llegará a puestos más altos», recalca Fuster.

Federación Española de Dodgeball en París./ Carlos Fuster

El mundial de dodgeball se disputará en agosto y contará con 3 equipos de la Federación Española, uno masculino, uno femenino y el mixto. «Serán 18 jugadores de cada sexo, todos queremos llegar pero habrá que elegir en base a los criterios que se estipulen».

En Aragón, es la única Comunidad Autónoma que por el momento juega esta modalidad deportiva. Concretamente, en el territorio hay tres puntos en los que hay equipos entrenando: Caspe (Zaragoza), Belver de Cinca (Huesca) y Utebo (Zaragoza).