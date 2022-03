Julián Casanova: «Si la guerra se mantiene habrá violencia sexual contra las mujeres»

¿Con qué deberíamos quedarnos de su conferencia en Alcañiz?

¿Y cuáles son las conclusiones?

Una de las conclusiones que saqué es que las masacres han dejado muchos restos pero no tanta educación, no han llegado tanto a los colegios, no se estudiaron tanto. La Guerra Civil fue un tema tabú durante 30 años… y le pasa igual a Bosnia y Serbia. Después, otra conclusión era que ya no se pueden explicar las guerras solo con los hombres. En la primera semana de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso hemos visto, sobre todo, decenas y decenas -ya son más de un millón y medio- de personas, fundamentalmente mujeres y niños, que van a crear un problema de orden y de seguridad internacional e incluso divisiones importantes en las sociedades. Fue una conferencia con mucho telescopio, como me gusta, para que la gente vea que todo es transversal, de color, caleidoscópico.