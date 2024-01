Julio: «La cultura genera actividad económica pero es además necesaria para seguir educándonos»

¿Cómo veis a nivel general las perspectivas de cara a este año para la cultura?¿Y en particular para el Matarranya Íntim?

Queremos ser optimistas y pensar que será un año muy provechoso también en lo cultural. Pero estamos preocupados porque las diferentes administraciones están llevando a cabo importantes tijeretazos a la cultura y lo estamos notando ya. Pero como te decía tenemos que ser positivos porque en territorios como el Matarraña se está consiguiendo que muchas personas, muchos vecinos, que no tenían la costumbre de acudir a un teatro, a un espectáculo de danza o al nuevo circo, aquí vengan a nuestras representaciones y a otros actos que se organizan durante todo el año. Muchos de esos espectadores que vienen al Íntim son de la propia comarca y además contamos con varios grupos que son incondicionales en todas las ediciones del festival. Es algo que me sorprendió muy gratamente ya durante la primera edición. Todos los años se agotan las entradas e incluso tenemos que poner nuevos pases para poder atender toda la demanda que tenemos y la gente lo espera. Fue una apuesta que creímos arriesgada en su día. No sabíamos cómo podía funcionar traer el arte más vanguardista transgresor al Matarraña, porque son actuaciones y obras que aquí no se representaban. Pero con el trabajo de casi ya 11 años, hemos consolidado este festival.