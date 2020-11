Julio Embid: «Quiero reflejar todo aquello que es política y que no se ve a simple vista»

¿Por qué 'Tránsfuga'?

Tránsfuga es lo peor que se puede ser en la política. Puedes ser de derechas, de izquierdas, nacionalista… pero ser tránsfuga es traicionar a aquellos con los que has estado, y es llegar a un sitio donde no se terminan de fiar de ti. En realidad, este libro cuenta qué le puede llevar a una persona a cambiar de partido. Muchas veces puede ser una cosa menor. En siglos anteriores era lo habitual, que los políticos cambiasen de tendencia, no estaba tan mal visto como ahora. Ahora es lo peor, se critica mucho. Y en eso creo que actualmente hemos ganado. Un tránsfuga es, después de todo, una estafa a la ciudadanía.

Has escrito en más ocasiones sobre política...

Sí, pero esta es mi primera obra de ficción. Los cuatro libros anteriores eran ensayos políticos y esta es una obra pura de ficción con personajes inventados, con un relato nuevo, con un compendio de cuentos… yo creo que el lector se lo va a pasar bien. Desde luego, lo que he hecho ha sido cambiar algunos nombres, pero son historias en torno a una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Reflejo la España actual, hablo de muchos partidos, y con un sistema político que tenemos.

¿Cómo son esos protagonistas?

Nosotros cuando pensamos en la política ubicamos al presidente de nuestro país, el alcalde de nuestra localidad, el presidente de nuestra Comunidad Autónoma, los ministros… Y en este libro yo no hablo solo de ellos, sino de los jefes de prensa, los periodistas, los ujieres, los asesores, los diputados rasos, los concejales… Todos conforman la política: sin todos ellos no existiría. Durante varios años fui jefe de gabinete y creo que es muy importante que la gente conozca esta figura. Yo le tengo una simpatía especial porque es a lo que me he dedicado.

¿Consideras que hay mucha diferencia entre la política que se hace en los pueblos y la de las altas esferas?

Para empezar hay que decir que los concejales de los pueblos no cobran nada. Pierden muchísimo tiempo y nadie lo valora ni se lo agradece. Sin ellos no habría política porque son fundamentales para que haya fiestas patronales, para que haya limpieza en las calles, para que haya alumbrado… No los consideramos políticos en tanto que tienen otra profesión, pero lo son igualmente porque toman decisiones, y encima teniendo en cuenta un presupuesto reducido. A través de este libro intento contar que la política tiene muchos niveles, y no solo son los que elegimos, sino las personas que eligen a los que elegimos.

¿Cómo ves el descontento social que hay en este momento con la política?

En realidad, creo que el descontento es con la situación que vivimos, en este caso con la pandemia. En otros casos anteriores con los datos del paro, con la corrupción… Porque cuando todo el mundo tiene trabajo y gana dinero se es menos duro con la política. Cuando a todo el mundo le va mal es cuando se pone el dedo en la llaga y cuando se critican los errores de los políticos, que no dejan de ser los errores de la propia ciudadanía. Yo soy de los que piensan que no hay más políticos corruptos que panaderos corruptos, que empresarios corruptos, que agricultores corruptos… Creo que gente deshonesta hay en todos los ámbitos.

Entonces, ¿te consideras defensor de los políticos?

Yo me declaro defensor de la democracia participativa, del actual modelo donde tenemos la posibilidad de escoger y si no nos gusta, echarlo.

¿Los ciudadanos conocen realmente cómo es el día a día de la política?

Ahora se consume mucha política. Hay muchos programas dedicados a ello, debates, tertulias… se presta mucha atención. El consumo de prensa a través del móvil es muy elevado. Y esto ha hecho que los políticos piensen más en el hoy que en el mañana. Creo que se conoce mucho más que antes aunque existen una serie de mitos que han calado muy hondo, como que los asesores son malos porque no les ha votado nadie, cuando considero que son una figura muy relevante y necesaria si el político no es experto en la materia; o que dos políticos de tendencias opuestas no puedan entenderse. Intento con este libro reflejar todo aquello que no se ve a simple vista.

¿Cómo crees que se está gestionando la pandemia?