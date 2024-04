La Justicia de Aragón conoce las reivindicaciones de Segura de Baños, pueblo de su familia paterna

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha conocido este miércoles de primera mano los retos y las necesidades de Segura de Baños (Cuencas Mineras) en materia de infraestructura y sanidad. Lo ha hecho en el marco de la visita comprometida en la toma de posesión con las localidades de origen de su familia, en este caso, de su familia paterna. Este «compromiso personal» atiende a su deseo de comenzar su andadura en el Justiciazgo en las localidades originarias de sus padres, así como de «acercarse al medio rural y conocer sus inquietudes y problemas». «Era mi deseo comenzar mi andadura en el pueblo de mi padre, y en Loarre, origen de mi familia materna», ha indicado.

Tras la recepción formal por parte del Ayuntamiento de Segura de Baños, la Justicia de Aragón se ha mostrado «encantada» por la acogida que le brindaron los vecinos. Ha firmado en el Libro de Honor y como regalo por parte de la localidad ha recibido una partida de nacimiento de su padre «que no tenía». Un momento que ha sido “muy emotivo”. «Quiero dar las gracias al pueblo de Segura de Baños, por el recibimiento tan cariñoso que he tenido. El afecto con el que recuerdan a mi padre y a mi familia paterna es un sentimiento que no puede describirse«.

Con respecto a los asuntos de actualidad que preocupan al municipio, ha mantenido una reunión con el alcalde, José Antonio Martín, y varios miembros de la corporación en la que se ha analizado el problema de los accesos a la localidad, que no están terminados. La carretera A2511 se encuentra en un «estado deficiente» y su reparación es una de las mayores demandas de la zona. Hace unos años se consiguió la reconstrucción de parte de la vía, hasta Lagueruela. Sin embargo, quedan los tramos que dan acceso a Segura de Baños y sobre los cuales no se tiene información sobre su arreglo.

Los vecinos están «inquietos y preocupados» porque han comprobado los presupuestos del Gobierno de Aragón y en principio no hay nada destinado a la reparación de la carretera. De hecho, los pueblos aledaños ya presentaron una queja formal al Justicia que se encuentra en tramitación. «Teníamos una petición de información que ya hemos cursado y estamos esperando que nos responda el Gobierno de Aragón. De hecho haremos ahora un recordatorio porque no se nos ha contestado al primero», ha indicado Concepción Gimeno.

Otro de los problemas a los que se enfrenta la localidad es el sanitario y calculan que van a permanecer durante un mes y medio sin asistencia médica en el consultorio debido al déficit de profesionales en el Centro de Salud de Utrillas. La Justicia de Aragón trasladó a los responsables municipales que es consciente de la «situación generalizada» que vive el medio rural aragonés. «Si en algunos sitios el problema tiene como núcleo esencial la amortización de plazas o la reestructuración de los propios equipos médicos, aquí hablamos de la falta de profesionales. Sabemos que el Gobierno de Aragón tiene previsto efectuar algún plan en relación al arraigo de los MIR. Cuestiones que en principio solamente tenemos perfiladas y en su caso pediremos la información oportuna», resaltó.

La Justicia de Aragón también ha visitado la iglesia y el balneario de Segura de Baños, una iniciativa turística concebida para crear empleo, retener a la población y potenciar los atractivos naturales de la zona.