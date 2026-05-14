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14 MAY 2026|

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Koma, Oferta Especial, The Lizards y Nuei forman el cartel de la novena edición de Alkorock en Alcorisa

La cita se celebrará este sábado con actividades para todos los públicos desde las 11.30. El espíritu del festiva reside en combinar grupos nacionales con bandas de proximidad

Momento de la presentación en la sala de prensa de la Diputación. / DPT
Momento de la presentación en la sala de prensa de la Diputación. / DPT

La COMARCA14 05 2026

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Alkorock celebrará su novena edición el próximo 16 de mayo con una intensa jornada musical y cultural que reunirá en el Frontón Municipal de Alcorisa a algunas de las bandas más destacadas del panorama rockero nacional y autonómico. El festival contará con las actuaciones de Koma, Oferta Especial, The Lizards y Nuei. La programación ha sido presentada este jueves por el alcalde de Alcorisa y diputado provincial de Cultura, Miguel Iranzo, junto a los organizadores del evento, Daniel Palomo y Mauricio Ventura.

Iranzo destacó la relevancia que ha adquirido el festival para la localidad y agradeció la implicación de quienes hacen posible su celebración. “Es una fecha importante para Alcorisa, como acto y como cita para la diversión”, señaló el diputado provincial, quien animó a vecinos y visitantes a participar en la cita.

Más allá de los conciertos, el Alkorock volverá a apostar por una programación paralela durante toda la jornada. Las actividades arrancarán a las 11.30 en la Plaza de los Arcos con ‘Vuelos musicales con alas de buitre’, un taller del músico turolense Fran López Ortín centrado en la música y la cultura popular, en el que además se enseñará a construir una chuflaina.

Posteriormente, los más pequeños podrán disfrutar de una lectura animada del cuento ‘BAMBAN y RUCI’, obra del escritor Isidoro Andres Salesa. A mediodía, el local municipal de la Plaza de Toros acogerá una comida de hermandad amenizada por el DJ local DJAL. Ya por la tarde, a las 16.00, se celebrará un bingo musical.

Los conciertos comenzarán a las 19.00 en el Frontón Municipal con la actuación de Nuei. Después será el turno de The Lizards y, a las 22.30, subirá al escenario Koma. La programación musical continuará pasada la medianoche con Oferta Especial y la sesión de “Ángel y su música”. Desde la organización subrayan que el festival mantiene su apuesta por combinar grupos nacionales con bandas de proximidad para seguir impulsando la cultura y la música en la provincia de Teruel.

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