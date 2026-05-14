Koma, Oferta Especial, The Lizards y Nuei forman el cartel de la novena edición de Alkorock en Alcorisa

Alkorock celebrará su novena edición el próximo 16 de mayo con una intensa jornada musical y cultural que reunirá en el Frontón Municipal de Alcorisa a algunas de las bandas más destacadas del panorama rockero nacional y autonómico. El festival contará con las actuaciones de Koma, Oferta Especial, The Lizards y Nuei. La programación ha sido presentada este jueves por el alcalde de Alcorisa y diputado provincial de Cultura, Miguel Iranzo, junto a los organizadores del evento, Daniel Palomo y Mauricio Ventura.

Iranzo destacó la relevancia que ha adquirido el festival para la localidad y agradeció la implicación de quienes hacen posible su celebración. “Es una fecha importante para Alcorisa, como acto y como cita para la diversión”, señaló el diputado provincial, quien animó a vecinos y visitantes a participar en la cita.

Más allá de los conciertos, el Alkorock volverá a apostar por una programación paralela durante toda la jornada. Las actividades arrancarán a las 11.30 en la Plaza de los Arcos con ‘Vuelos musicales con alas de buitre’, un taller del músico turolense Fran López Ortín centrado en la música y la cultura popular, en el que además se enseñará a construir una chuflaina.

Posteriormente, los más pequeños podrán disfrutar de una lectura animada del cuento ‘BAMBAN y RUCI’, obra del escritor Isidoro Andres Salesa. A mediodía, el local municipal de la Plaza de Toros acogerá una comida de hermandad amenizada por el DJ local DJAL. Ya por la tarde, a las 16.00, se celebrará un bingo musical.

Los conciertos comenzarán a las 19.00 en el Frontón Municipal con la actuación de Nuei. Después será el turno de The Lizards y, a las 22.30, subirá al escenario Koma. La programación musical continuará pasada la medianoche con Oferta Especial y la sesión de “Ángel y su música”. Desde la organización subrayan que el festival mantiene su apuesta por combinar grupos nacionales con bandas de proximidad para seguir impulsando la cultura y la música en la provincia de Teruel.