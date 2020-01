La COMARCA TV entrega el premio del ‘Selfie de Oro’

Por segundo año consecutivo La COMARCA TV ha hecho entrega del premio de la campaña el ‘Selfie de Oro’: 18 cheques por valor de 55 euros cada uno para canjear en los comercios participantes en esta promoción. Un sorprendente regalo al que han optado en esta ocasión 263 personas.

No obstante solo podía haber un ganador y como ya ocurrió en 2019, el premio ha viajado hasta Maella. Esta vez ha sido Pedro Gazulla quien se ha llevado un premio «que no esperaba» pero que ha recibido «con muchísima ilusión», pues es cliente habitual de los comercios de Alcañiz y en concreto de la Joyería Hora y Oro, donde se hizo el selfie ganador. «Ojalá llamasen todos los días para dar estas buenas noticias», bromeó. Pedro se dejó caer durante estas Navidades por este establecimiento, y animado por los responsables, se tomó una foto con la compra que había realizado y la envió al número de WhatsApp de la campaña. Este vecino de Maella ya participó la edición pasada, pero no tuvo tanta suerte.

El sorteo para conocer al ganador se retransmitió en directo este miércoles tanto en Radio La Comarca, Matarraña Radio y Radio Caspe, así como en Instagram. Sobre la una del mediodía pudimos conocer el número ganador, el 71, que correspondía a la imagen enviada por Pedro. El jueves tuvo lugar la entrega del premio en el mismo lugar donde fue tomada la imagen ganadora: la Joyería Hora y Oro. Tanto Pedro como su esposa, Olga, se mostraron muy contentos y aseguraron que la idea es «repartir el premio» con la familia.

No resulta del todo extraño que el ganador de el ‘Selfie de Oro’ no sea un alcañizano a pesar de que el concurso se realice en la capital del Bajo Aragón y es que, como apuntó Juan Peñalver, de La COMARCA TV, Alcañiz es una ciudad de servicios y son muchos los vecinos de todo el territorio que en fechas señaladas se acercan para hacer sus compras navideñas.

Comercios participantes

En esta edición del ‘Selfie de Oro’ han participado un total de 18 comercios alcañizanos: Tejidos Marco, Joyería Hora y Oro, El Rincón de Milu, Joyería María Jesús, Sinatra, Malasaña, Óptica Bajo Aragón, Niños Ropa Infantil, Librería Santos Ochoa, Óptica Amiga, Cache Cache, Zona Sport, Bazar Pasaje, Óptica Alcañiz, Madroños, Floristería Ánfora, Ópticas Visión y Electrodomésticos Mario.

Desde La COMARCA TV quisieron agradecer su participación a todos los establecimientos adheridos y también a las personas que decidieron mandar su imagen para probar suerte. Y es que, quién le iba a decir a Pedro que su foto se convertía en el ‘Selfie de Oro’ de este año 2020.