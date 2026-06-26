La DGA lanza plataforma digital para impulsar la artesanía: 80 artesanos, 75 municipios y 33 comarcas implicadas

El Gobierno de Aragón ha presentado la plataforma digital Aragón Artesano, una nueva herramienta con la que busca avanzar en la digitalización, promoción y proyección comercial del sector artesano. El espacio nace como un escaparate permanente del talento aragonés y cuenta ya con más de 180 artesanos activos de 75 municipios de las 33 comarcas.

La puesta en marcha de esta plataforma responde a una de las líneas de trabajo recogidas en el primer Plan Estratégico de la Artesanía de Aragón, presentado hace seis meses. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico cumple los primeros hitos de un documento orientado a modernizar el sector y reforzar su competitividad.

En este contexto, el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo también ha impulsado la creación de la marca Alta Artesanía de Aragón, una reivindicación histórica del sector que permitirá distinguir los productos de mayor calidad y valor añadido y reforzar su posicionamiento en el mercado.

La directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha destacado que Aragón no contaba hasta ahora con un plan estratégico de artesanía y que en apenas cinco meses se ha diseñado una hoja de ruta para marcar el futuro del sector. Además, ha subrayado que ya se están cumpliendo los primeros compromisos, como la digitalización, la creación de la marca de alta artesanía y nuevas herramientas para que los profesionales puedan crecer y ganar competitividad.

La plataforma tiene también acceso a través de aplicación móvil e incorpora funcionalidades de análisis de datos y contenidos sobre la artesanía aragonesa.

Más de 146.000 euros para pymes artesanas

En paralelo, la Dirección General de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para pymes artesanas en 2026. La línea está dotada con 146.400 euros y se dirige a pequeñas y medianas empresas artesanas aragonesas con el objetivo de fomentar su modernización, profesionalización y proyección comercial.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 80% de los gastos subvencionables y contemplan inversiones en talleres, digitalización, equipamiento y mejora de instalaciones. Según Herrarte, esta convocatoria supone una oportunidad para modernizar el sector y dar un impulso a pequeñas empresas que necesitan apoyo para invertir y crecer.

Como principal novedad, la convocatoria incorpora el apoyo a la participación en ferias profesionales y a la formación especializada, dos ámbitos que hasta ahora no estaban contemplados. La directora general ha señalado que este año el apoyo se centrará de forma exclusiva en la participación en ferias profesionales, al considerar que son espacios clave para ganar visibilidad, abrir mercados y generar oportunidades de negocio.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre de 2026.