La Diputación de Teruel tendrá 10 delegaciones y estos serán sus diputados

La Diputación de Teruel tendrá diez delegaciones, una más que en la anterior legislatura, y el Partido Popular asumirá el grueso, tal y como aprobaba este miércoles en pleno.

En lo que respecta a los diputados populares bajoaragoneses, destaca que la alcaldesa de Alloza, Marta Sancho (PAR), será la responsable de la nueva delegación de Turismo, que anteriormente estaba unida a Educación y Cultura y que esta legislatura pasa a tener carácter propio. En concreto, esta será la única área delegada que estará dirigida por el PAR. Además, Miguel Iranzo (PP), alcalde de Alcorisa, será diputado delegado del área de Cultura y Deportes; Jesús Puyol (PP), alcalde de Híjar, será diputado delegado del área de Contratación, Patrimonio y Compras; y Anabel Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Alcañiz, de la nueva delegación de Bienestar Social, Educación y Familia.

Igualdad será un servicio de la delegación de Bienestar Social

Precisamente esta última área ha protagonizado una de las modificaciones que la Diputación ha realizado en esta legislatura. En concreto, deja de denominarse como Bienestar Social e Igualdad, para en cambio ser el área de Bienestar Social, Educación y Familia. Un cambio que no gustó a la oposición, el PSOE, quienes lo definieron como una consecuencia de «la ola de conservadurismo y ultraderecha que está avanzando y que está contaminando al PP y, en este caso, también al PAR y por ente TE». «Nos preocupa mucho. Más aún al tratarse de una de las delegaciones que va a llevar Teruel Existe y que asumirá una diputada que hasta hace nada ha sido coordinadora de las asociaciones feministas de Teruel«, afirmó Pedro Polo, portavoz del PSOE. Los socialistas insistieron en que este era «el único punto en el que nos abstendremos y no votaremos a favor» durante todo el pleno. «Este cambio de nombre no es más que una impregnación de las políticas por parte de sus socios en el Gobierno de Aragón y en otras partes de España. Es un hecho muy grave que queremos denunciar con este voto», añadió.

Teruel Existe, por su parte, hizo hincapié en que el área de igualdad «seguirá existiendo» a pesar de este cambio de nombre y destacó el «compromiso» de la diputada que se encargará de liderarla. Hasta el momento, el área de Igualdad había estado liderada por Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera, que realizó múltiples iniciativas para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora esta no desaparecerá, sino que pasará a ser un servicio de la delegación de Bienestar Social y en cambio se encargará de ella Beatriz Redón (TE). «Hemos colocado a una persona muy responsable y que conoce el tema. Estamos seguros de que esta área se va a seguir defendiendo y que esta se se va a seguir representando dentro de la institución, algo que para nosotros es muy importante», dijo Beatriz Martín, vicepresidenta primera de la institución.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Joaquín Juste, del Partido Popular, definió esta modificación como «un pequeño cambio».

Resto de delegaciones

En lo que respecta al resto de las principales delegaciones, Joaquín Juste (PP), alcalde de Lidón y presidente de la DPT, será quien esté al frente del área de Infraestructuras, una de las más importantes. El área de Economía y Hacienda, Función Pública y Régimen de interior, otra de las que presenta mayor peso, quedaría al mando de Raquel Clemente (PP), alcaldesa de Celadas. No obstante, cabe resaltar que dado que esta ocupará finalmente el cargo de Diputada Nacional en el Congreso, está previsto que su cargo en la DPT sea sustituido por el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado (PP).

El partido de Teruel Existe, por su parte, estará representado por el diputado provincial bajoaragonés Javier Ciprés, concejal en el Ayuntamiento de Ráfales, que se encargará del área de Desarrollo Territorial y Lucha Contra la Despoblación, un departamento que ha ampliado su nombre para añadir esta problemática.

Completan la lista Carmen Maorad (PP), alcaldesa de Santa Eulalia del Campo, quien será diputada delegada del Área de Cooperación; Miguel Ángel Navarro (PP), alcalde de Villafranca del Campo, que ocupará el cargo de diputado delegado del área de Agricultura y Ganadería; y Francisco Narro Buj (PP), alcalde de Camarena, que será diputado delegado del área de Empresas Participadas y Seguimiento de Convenios.

Por su parte, los portavoces de los grupos políticos serán Miguel Ángel Navarro por el PP; Beatriz Redón, de TE; Rafael Samper (PAR) y Pedro Polo, del Partido Socialista. La junta de gobierno estará finalmente compuesta, además de por Joaquín Juste (PP) como presidente, de Beatríz Martín (TE) como vicepresidenta primera, y Rafael Samper (PAR), como vicepresidente segundo. El resto, Rosa Mª Sánchez (PP), Yolanda Sevilla (PP), Antonio Abad (TE) y Ana Cristina Lahoz (PSOE), serán vocales, una distribución en la que no hay ningún representante que pertenezca al Bajo Aragón Histórico.

Más de 800.000 euros en salarios de dedicación exclusiva

La DPT aprobó además ayer los salarios de sus cargos, que ascienden a casi de 840.000 euros. Diez cargos políticos que tendrán una dedicación exclusiva, y sus remuneraciones ascenderán a 558.725,55 euros brutos anuales. Estarán liberados presidente, vicepresidentes, junta de gobierno y portavoces de todos los grupos. De esta forma, Joaquín Juste (PP, presidente) percibirá 63.588,81 euros brutos anuales por 40 horas a la semana; Beatriz Martín (TE, vicepresidenta primera), 60.694,18 euros anuales por 40 horas a la semana, y Rafael Samper (PAR, vicepresidente segundo), 60.694,18 euros anuales por 40 horas a la semana. Por su parte, Rosa Mª Sánchez (PP), Yolanda Sevilla (PP), Antonio Abad (TE), y Ana Cristina Lahoz (PSOE), cobrarán lo mismo, 57.499,75 euros anuales por 40 horas a la semana.

Por su parte, los portavoces de los grupos políticos Miguel Ángel Navarro (PP); Beatriz Redón (TE); y Pedro Polo (PSOE), percibirán 47.916,46 euros anuales por 40 horas a la semana.

Además, otros 15 diputados percibirán 279.510 euros en salarios de dedicación parcial. Carmen Maorad (PP), Javier Ciprés (TE), Jesús Puyol (PP), Francisco Narro (PP), Anabel Fernández (PP), Miguel Iranzo (PP) y Marta Sancho (PAR) percibirán 39.930 euros por 25 horas. Asimismo, los cargos de la oposición del PSOE (María Ariño, Sonia Palacio, Silvia Gimeno y Yolanda Salvador) percibirán por 18 horas, 25.749 euros. El resto, o bien por estar liberados en ayuntamientos o percibir jubilaciones, solo recibirán 7.232 euros por sus gastos.

Sin diputado delegado de presidencia

Entre otros cambios, la Diputación también ha decidido suprimir la figura del Diputado Delegado de Presidencia, puesto se considera que «con dos vicepresidencias es suficiente». También se ha reducido el número de Diputados que conforman las comisiones, que pasan de 13 a 11 para que estas «sean más operativas». Respecto a estas, además, cabe destacar que el PSOE presidirá dos de ellas pese a no formar parte del equipo de gobierno.

La nueva estructura organizativa ha sido ideada «con el objetivo de que la Diputación sea de todos», según explicó su presidente, Joaquín Juste. «Queremos atender a los 236 municipios que conforman la provincia. Por eso hemos sido elegidos», dijo Juste.

Desde Teruel Existe se han mostrado satisfechos con las responsabilidades que asumen a partir de este miércoles, especialmente en lo que respecta al Asesoramiento Energético, un nuevo servicio que forma parte del área de Cooperación y asumirán y que se ha decidido crear dada «la necesidad que varios ayuntamientos presentan cuando una empresa se dirige a ellos para poner en marcha un parque eólico o solar». «Estos últimos cuatro años hemos visto cómo llegaban contratos y los ayuntamientos no sabían si eran buenas o no las condiciones que en ellos se ofrecían. Lo que queremos es que ahora, con esta delegación, cuando llegue un proyecto se puedan poner en contacto con la Diputación para recibir el asesoramiento necesario«, explicó Beatriz Martín, vicepresidenta primera de la Diputación.

Con ello no parecía estar de acuerdo el Partido Socialista, desde donde definen un equipo de gobierno «muy inestable» y en el que «no hay comunicación entre ellos». «Primero había una sola vicepresidencia, luego finalmente eran dos. Hay relaciones personales entre los miembros del Gobiernos que generarán inestabilidad. Nosotros estaremos vigilantes y observando cómo desarrollan las políticas», dijo Polo, quien hasta ahora era director provincial del área de Agricultura.

Por su parte, el PAR aseguraba que esta legislatura será constructiva y destaca el buen entendimiento que han tenido entre las diferentes formaciones políticas. «Va a ser un equipo de gobierno bastante estable. Si de algo puede presumir el Partido Aragonés es que ha dado estabilidad, moderación y ha llevado a todos los partidos hacia el centro», dijo Rafael Samper, vicepresidente segundo.