Concluye la modernización de los padrones municipales de los ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Teruel ha concluido la modernización de los padrones municipales de los 236 ayuntamientos turolenses, con lo que las administraciones locales cuentan ahora con datos más fiables y modernizados que permitirán mejorar los servicios a los que acceden los ciudadanos. La iniciativa ha sido financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU con más de 240.000 euros.

El proyecto se ha llevado a cabo desde el Área de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica y el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Teruel, con el objetivo de depurar los padrones municipales, así como su preparación para que estos sean plenamente interoperables con el Instituto Nacional de Estadística.

La diputada provincial, Yolanda Sevilla, ha destacado la implicación de los ayuntamientos en la realización de este trabajo. “Desde la Diputación Provincial de Teruel, junto con el trabajo de los 236 ayuntamientos de la provincia, hemos culminado un proyecto clave de modernización y depuración de los padrones municipales, que permitirá contar con datos más fiables, mejor coordinación entre Administraciones y, sobre todo, un servicio digital más ágil para nuestros vecinos”, ha declarado.

Con esta actuación se dispone de sustanciales mejoras dirigidas tanto a la ciudadanía, con datos más fiables y actualizados relativos a su empadronamiento, como a los ayuntamientos que contarán ahora con una base de datos depurada y normalizada. En adelante, cada vivienda del territorio contará con un Código de Identificación único (CIV) a nivel nacional.

La actuación ha incluido también sesiones formativas a empleados de los ayuntamientos, así como la puesta en marcha de nuevos trámites electrónicos dirigidos a los ciudadanos, disponibles en las sedes electrónicas de los Ayuntamientos, que agilizan notablemente la solicitud y obtención de certificados de empadronamiento, entre otros tipos de certificados relativos al padrón.

Esta mejora tendrá continuación con una segunda iniciativa prevista cuyo objetivo será potenciar la interoperabilidad entre los Ayuntamientos y el INE para el intercambio de información padronal en tiempo real, dando cumplimiento a la legislación vigente y en aras al avance en la modernización tecnológica.

Este proyecto permite además a las entidades locales dar cumplimiento a los cambios legales introducidos por el Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.



