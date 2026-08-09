La Iglesuela del Cid afianza población con el alquiler de dos viviendas sociales en las antiguas escuelas

La Iglesuela del Cid ha adjudicado las dos viviendas de alquiler social ubicadas en las antiguas escuelas de la localidad, afianzando así población en el municipio. Las dos familias seleccionadas ya residían en la localidad y cuentan con dos niños en el colegio cada una, además de trabajar en empresas locales. «Anteriormente vivían de alquiler en otras casas del pueblo que ahora estarán disponibles para nuevos pobladores», dice Fernando Safont, alcalde de la Iglesuela del Cid.

Los nuevos residentes se han elegido mediante un proceso de licitación en el que se han valorado diferentes aspectos tanto económicos como sociales de los solicitantes. Para ello se ha contado con la colaboración de los servicios sociales de la comarca del Maestrazgo. Safont comenta que «se han elegido a las familias que más lo necesitaban».

Esta actuación forma parte de las políticas impulsadas por el consistorio para hacer frente a la despoblación. «Con este tipo de acciones conseguimos atraer nuevas personas a la localidad y mantener servicios básicos como la escuela o la tienda», explica Safont.

La Iglesuela del Cid se suma a otras localidades del Maestrazgo como Castellote que ya cuenta con tres viviendas de alquiler social, también en las antiguas escuelas. Además, en el mismo inmueble, comenzó en julio la restauración de la planta baja para habilitar dos pisos más.