La Iglesuela del Cid vuelve a la Edad Media con la Feria Luces y Sombras del Maestrazgo

La Iglesuela del Cid ha viajado este fin de semana al pasado con la Feria Luces y Sombras del Maestrazgo, que ha llenado las calles del municipio de música, tradición y actividades para todos los públicos. Vecinos y visitantes han disfrutado de unos días en los que el mercadillo, las brujas, los tambores, la morra, las aves rapaces y el buen ambiente han sido los protagonistas.

Entre las actividades del fin de semana destacaron la actuación de jota, los talleres de estampación y cerámica, actuaciones de zancudos y malabaristas, representaciones teatrales, el correfuegos y los baños de sonido medievales, entre otros. Además, el público pudo disfrutar de juegos tradicionales como la morra, de actividades infantiles, de demostraciones esotéricas y de exhibiciones con aves rapaces.

La gran afluencia que ha tenido la feria este año la consolida como uno de los grandes atractivos del Maestrazgo. La Feria Luces y Sombras del Maestrazgo continúa así creciendo edición tras edición.