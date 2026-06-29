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29 JUN 2026|

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La licitación para gestionar el hotel rural Casa Manolet de Torre de Arcas queda desierta

El Ayuntamiento abre ahora la puerta a una negociación directa con posibles interesados, aunque reconoce que será difícil que las instalaciones puedan abrir sus puertas este verano

Interior de una estancia en el hotel rural Casa Manolet de Torre de Arcas / M.M.
Interior de una estancia en el hotel rural Casa Manolet de Torre de Arcas / M.M.

Jesús Burgos29 06 2026

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ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Torre de Arcas ha confirmado que el concurso para adjudicar la gestión del hotel rural Casa Manolet ha quedado desierto. La noticia supone un importante contratiempo para el consistorio, que confiaba en que el establecimiento pudiera estar operativo durante la temporada estival y aprovechar citas de gran afluencia turística como el verano, el Gran Premio de MotoGP de Aragón o el eclipse previsto para los próximos meses.

Pese al interés mostrado inicialmente por varias personas, ninguna de ellas llegó a formalizar una oferta dentro del plazo establecido. El alcalde de Torre de Arcas, Luis Lasmarías, ha reconocido su decepción por el resultado del proceso. Lejos de renunciar al proyecto, el Ayuntamiento ha decidido explorar ahora la vía de la negociación directa, una posibilidad contemplada por la normativa cuando una licitación queda desierta. 

Lasmarías ha hecho un llamamiento a todas aquellas personas o familias que puedan estar interesadas en gestionar el establecimiento para que se pongan en contacto con el consistorio. «Cualquier persona interesada puede contactar con el Ayuntamiento, conocer las condiciones y presentar una propuesta siempre ajustándose a los pliegos que se publicaron», ha señalado.

Escenarios alternativos ante la situación

Casa Manolet es una de las principales apuestas de desarrollo turístico de Torre de Arcas. El complejo, inaugurado el pasado mes de noviembre, cuenta con 12 habitaciones completamente equipadas, cocina y comedor, y está situado en un enclave estratégico entre dos de los grandes polos del turismo de interior, como son Morella y Valderrobres.

Sin embargo, el calendario juega en contra. El alcalde ha admitido que la posibilidad de abrir el hotel durante los meses de julio y agosto resulta cada vez más complicada debido a los plazos necesarios para completar los trámites administrativos y poner en marcha el servicio. Por ello, el consistorio ya trabaja en escenarios alternativos.

Si en las próximas semanas no aparece ningún interesado, el Ayuntamiento contempla dejar pasar la temporada de otoño e invierno y preparar una nueva licitación de cara a 2027, con el objetivo de que el hotel pueda abrir coincidiendo con la Semana Santa del próximo año.

Incentivos para atraer a familias

Con el fin de hacer más atractiva la futura convocatoria, el equipo de gobierno estudia incorporar nuevos incentivos. Entre ellos figura la posibilidad de incluir una vivienda municipal ubicada en las antiguas escuelas del municipio para facilitar la llegada y el arraigo de una familia gestora. Además, el consistorio también valora ampliar la concesión para que el adjudicatario pueda gestionar conjuntamente otros servicios municipales, como el multiservicio rural.

A pesar del revés, Lasmarías se muestra optimista sobre el futuro del proyecto. «Los comienzos nunca son fáciles, pero estamos convencidos de que Casa Manolet acabará viendo la luz y encontrará a alguien que la gestione con ilusión», afirmó. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por convertir este establecimiento en un motor económico y turístico para la localidad, confiando en que las instalaciones puedan empezar a funcionar lo antes posible y contribuir a dinamizar la actividad en uno de los municipios más pequeños del Matarraña.

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