La radio «hace comarca» en La Puebla de Híjar en su día mundial

«Hacer comarca» y trabajar en unión es la filosofía del CRA Bajo Martín y la localidad de La Puebla de Híjar. Un mensaje que se reivindicó durante la emisión especial de Radio La Comarca con motivo del Día Mundial de la radio que se celebra cada 13 de febrero. Los periodistas de la casa lograron juntar voces diversas y reivindicativas que trabajan día a día por su territorio. Al igual que lo hace esta emisora.

La radio es rutina, información, entretenimiento, acompañamiento… y especialmente para nuestros pueblos se convierte en altavoz social para contar lo bueno y lo malo. Desde la biblioteca del centro educativo, tal como la ocasión lo merece, se contó lo bueno. «La esencia del CRA viene a ser el crecimiento, no solo en aprendizaje académico, sino también en lo personal. No perder la unión, la cercanía y el poder juntar alumnos de diferentes edades. No se entenderían las comarcas de Teruel, en concreto la nuestra, sin sus centros educativos. Los CRAS son su nexo de unión», destacaba Héctor Benítez, director del CRA, orgulloso de acoger a Radio La Comarca en sus instalaciones. Para el alcalde de La Puebla, Pedro Bello el cole era el «lugar perfecto» para la emisión, como definición de «ilusión y trabajo». «Es donde me he criado, en el patio, regando los árboles… Es un lujo que el CRA del Bajo Martín haya aceptado ser anfitrión para celebrar este día».

Sus 138 escolares fueron representados por unos pocos, los que el espacio de la biblioteca permitió, entre ellos Lucía, Carlota, Santiago, Daniel o Mario. Todos ellos compartieron sus experiencias relacionadas con radio y pudieron conocer de primera mano cómo funciona «por dentro». «Cuando estoy en el coche con mi abuelo escucho la radio», revelaba uno de ellos. Queda claro que la radio también es cosa de relevo generacional de las buenas costumbres. «Cuando me voy de viaje y me mareo un poco me la pongo», contaba otro. Y es que engancharte a lo que cuenta la radio significa también olvidarse de los molestos mareos.

Entre los invitados especiales estuvo la periodista oriunda de La Puebla de Híjar, Sira Oliver, con amplia experiencia profesional en la Cadena Ser, pero también en prensa escrita como El País. «La radio siempre ha sido mi medio favorito. Ha supuesto mis inicios, donde lo aprendí todo y senté las bases. Me trae muchos recuerdos», relató.

Contar las cosas de manera que la gente se lo pueda imaginar, es su gran reto, defiende la periodista, una tarea «inigualable» con respecto a otros medios. «En una época de tanta pantalla, la radio sigue guardando esa magia». Oliver también tuvo palabras para su pueblo, que definió como «libertad». «Era donde me podía asalvajar cada vez que iba en verano, en el sentido más positivo que pueda haber. Eran mis yayos, era campo, era naturaleza, Semana Santa, amor, familia… Lo era todo y sigue formando parte de mí».

Para la polifacética Ana Asión, también natural de La Puebla de Híjar, la vinculación del periodismo (a través de cualquiera de sus medios) con la investigación es «fundamental». Docente, investigadora, directora de cine, historiadora…, ha podido desarrollar todas sus facetas profesionales a través de la radio. «Como profesora he tenido la suerte y la oportunidad de acercarme al mundo de la comunicación. No deja de ser algo vinculado a las humanidades. Yo soy investigadora del arte y todo lo que tiene que ver con la reivindicación de nuestro patrimonio es esencial. Tenemos que hacer esa transferencia al resto de la sociedad», defendía. Todo ello teniendo a La Puebla «presente» en cada cosa que hace como buena «poblana».

La más que querida vecina Vicenta Esteban ha dejado ya la megafonía del Ayuntamiento tras 42 años de servicio público y se puso por un momento ante los micrófonos de Radio La Comarca para unirse a la celebración de este día mundial. «El día 30 de diciembre me jubilé. He trabajado 42 años y medio y he tenido una profesión muy cercana a todo el vecindario de La Puebla. He disfrutado muchísimo», contaba. Una labor que no se aleja mucho de la función social de la radio.

Su voz pública a través de la megafonía municipal es reconocida por todos, una faceta que «le ha aportado», especialmente durante la pandemia, recuerda… «He sido administrativa, con atención al público y al teléfono, pero la megafonía ha sido fundamental. En la pandemia fui otra, animando todos esos días tan tristes, fue una experiencia extraordinaria».

La celebración de despedida de su jubilación resonó en todo el país. Hubo salida al balcón para dar un pregón, chupinazo como si fueran fiestas y recorrido por la calle Mayor en una improvisada carroza con charanga. Por supuesto acompañada por los vecinos. La historia se ha difundido ya que «la fiesta ha dado para mucho». «Lo que empezó como una fiesta, ha tenido mucho tirón», detallaba.

Siempre cercana y colaborativa se ha emplazado para una próxima visita de la radio. Mientras tanto, sigue disfrutando de su jubilación aunque a ratos «casi ni se acostumbra». «Salgo de casa con una idea, me encuentro con uno, me paro con dos… Hago el 50% de lo que había previsto», se ríe.

El programa especial puso su broche final contando con las voces anónimas de la calle, ya que son ellos, los oyentes, los que aportan la magia a la radio. Hubo un guiño a las profesiones que «casi no pueden vivir» sin ella. Lo saben bien los pastores, agricultores o transportistas…, que a través de las ondas se mantienen informados y sobre todo «acompañados». También desde ATADI Maestrazgo sus usuarios compartieron qué es lo que les gusta y qué les aporta. Y es que la frecuencia de la radio acaba convirtiéndose en hogar.