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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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10 AGO 2026|

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La Vuelta Ciclista al Bajo Aragón corona este lunes a su campeón en la etapa final en Caspe

Más de 60 kilómetros esperan a los 200 corredores cadetes para cerrar cuatro días de competición. El murciano Juan Bastida actual campeón de España, se llevó la tercera etapa entre Fabara y Nonaspe

Momento de la carrera de la tercera etapa de Fabara a Nonaspe. / Club Ciclista Caspolino
Momento de la carrera de la tercera etapa de Fabara a Nonaspe. / Club Ciclista Caspolino

La COMARCA09 08 2026

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Ciclismo y BTTDeporte

Una etapa queda para despedirse hasta el próximo año de una de las pruebas deportivas más queridas en el territorio. La Vuelta Ciclista al Bajo Aragón cerrará este lunes día 10 su edición 42. Lo hará con una carrera con Caspe como punto de salida y meta. Entre medias, los 200 ciclistas deberán competir a lo largo de 63,4 kilómetros.

Máxima concentración en carretera en la tercera etapa. / Club Ciclista Caspolino
Máxima concentración en carretera en la tercera etapa. / Club Ciclista Caspolino

Si el viernes en la etapa Maella - Caspe, el primero el cruzar la meta fue Néstor Herrera, del Gran Canaria Team; y el sábado el más rápido en Chiprana fue el suizo Thibaut Beckers, este domingo el triunfo tuvo sabor nacional. El primero en llegar desde Fabara a Nonaspe tras completar 58,4 kilómetros fue Juan Bastida. El joven murciano se proclamó en junio campeón de España Cadete. Lo hizo al imponerse a Néstor Herrera.

Juan Bastida recoge el trofeo de ganador de la tercera etapa de manos del alcalde de Nonaspe, Fernando Taberner. / Club Ciclista Caspolino
Juan Bastida recoge el trofeo de ganador de la tercera etapa de manos del alcalde de Nonaspe, Fernando Taberner. / Club Ciclista Caspolino

La última cita en Caspe empezará a las 17.00 con la presentación de equipos en el escenario. A las 18.00 se dará la salida desde la avenida Chiprana. El pelotón pasará en dos ocasiones por Chiprana y otras dos por Caspe. Todo el público que desee acercarse a animar disfrutará de un momento único y de las jóvenes promesas del ciclismo nacional.

Momento de la carrera de la tercera etapa de Fabara a Nonaspe. / Club Ciclista Caspolino
Momento de la carrera de la tercera etapa de Fabara a Nonaspe. / Club Ciclista Caspolino

Todas las carreras se pueden seguir en directo o a la carta a través del canal de Youtube del Club Ciclista Caspolino. También se pueden rememorar ediciones anteriores.

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