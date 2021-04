Lambán confirma que Aragón seguirá confinada perimetralmente

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha anunciado que el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará este viernes la prórroga del confinamiento autonómico. En declaraciones a los medios tras una visita a la fábrica de Saica en El Burgo, a la que ha acompañado al ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, el presidente ha hecho este anuncio, aunque no ha dado más detalles y se ha remitido a la publicación de mañana en el BOA.

El Gobierno de Aragón decidió a mediados de marzo prorrogar hasta las 24.00 del 9 de abril el confinamiento perimetral de la Comunidad y limitar a cuatro personas los grupos en espacios públicos cerrados, a seis en abiertos, y a convivientes en espacios privados, así como el toque de queda entre las 23.00 y las 06.00.

Ahora, el Ejecutivo autonómico ha decidido prorrogar este confinamiento perimetral de la Comunidad ante el sostenido aumento de contagios de covid-19 tras la Semana Santa. Lambán ha insistido en que su Gobierno, «que valora día a día la situación», siempre ha tomado medidas para el combate de la pandemia ateniéndose a criterios sanitarios.

El presidente ha reconocido también que se aprecia un «repunte» de los datos, en Aragón y en toda España -ha subrayado-, y de ahí la decisión de prorrogar esta medida, sobre la cual se darán más detalles en el BOA a partir de este viernes.

Sobre la vacunación y el «contratiempo» que supone la decisión de suspender las inoculaciones con AstraZeneca a menores de 60 años, el presidente ha dicho que es «bastante razonable» que se puedan cumplir las fechas previstas del plan de vacunación. «Cuanto antes estemos vacunados todos, antes podremos dar por concluida la pandemia», ha enfatizado.

Y para el verano, ha agregado, las cosas estarán «suficientemente bien encauzadas» como para centrar «todas las energías» en la recuperación económica. A pesar de ello y de que la ciudadanía «está agotada» tras muchos meses de pandemia, Lambán considera que «no hay que bajar la guardia».

Del mismo modo, Lambán se ha referido así al éxito de la campaña de vacunación, «a pesar de los distintos episodios que vamos conociendo«, y ha insistido en que el 80% de los mayores están vacunados, de manera que «en estos momentos en Aragón solo hay un brote en una residencia -con seis afectados: cinco residentes y un trabajador-, y en el resto del territorio no hay absolutamente ningún brote, lo cual nos permite ver la luz al final del túnel», ha afirmado»Vivimos una situación de inicio de una ola que no sabemos qué magnitud tendrá», ha reconocido el presidente, en declaraciones a los periodistas, a quienes ha transmitido también su confianza en que no se repitan «situaciones como las anteriores» gracias al esfuerzo que se está realizando en la lucha contra la pandemia.