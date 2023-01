Lambán defiende cambios normativos para mejorar el modelo energético español

Aragón es una de las comunidades autónomas líderes en el impulso de las energías renovables en España. Pero este desarrollo se ve limitado por una legislación «mejorable». Así lo ha apuntado este miércoles el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que por ello ha defendido la importancia de llevar adelante cambios normativos en el ámbito autonómico y también en el nacional para mejorar el modelo energético español. «Hemos de legislar, esforzarnos desde el Gobierno de Aragón, en las Cortes, para cambiar normas que nos competen y también en España en aras de estar a la altura de Europa», ha dicho el presidente aragonés en el acto inaugural de la jornada ‘Aragón con luz propia’ -organizada por la DGA con el Clúster de la Energía en Aragón y Heraldo de Aragón- a la que han asistido cerca de 400 personas, tanto del sector como del mundo local.

Lambán ha asegurado que «en pocos años podemos ser la comunidad líder en producción de energía«. «Si gestionamos bien esto tendremos unos beneficios inconmensurables, del que se beneficiarán los consumidores, se abaratará el coste de la energía y permitirá un desarrollo sin precedentes como factor de atracción de inversiones para Aragón, que ya se está produciendo», ha señalado. Aragón produce ya más de 7.000 megavatios de energía eólica y fotovoltaica y podría llegar a 30.000. No obstante, con 22.000 ya lideraría la producción en España.

«Aragón es puntera en inversiones en este sector y puede serlo en el cambio de modelo energético», ha incidido Lambán. En su alocución ha hecho hincapié en la importancia de promover el diálogo para convencer a quienes se oponen a la instalación de infraestructuras de renovables en sus territorios del valor de una actividad que ha denominado «la gallina de los huevos de oro».

En esa línea, Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, ha recordado que hay Directivas europeas que no se están cumpliendo y ha reclamado más posibilidades de autogestionar nuestros recursos energéticos. «Con más autonomía regulatoria por parte de Aragón se solucionarían muchas de las barreras que hoy existen porque lo que no tiene sentido es que con los costes económicos y medioambientales que estamos soportando desde Aragón que no se pueda evacuar toda la energía que se genera en instalaciones híbridas y que estemos tirando el recurso», ha dicho, haciendo hincapié en que «hay un problema regulatorio».

Modelo energético propio

La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha participado en la mesa redonda ‘Captación de empresas y desarrollo de industria sostenible con autoconsumo local: Optimizando económica, territorial y empresarialmente la generación distribuida’. Durante su intervención, ha incidido en el «trabajo transversal del Gobierno de Aragón por un modelo energético propio» que permita «aprovechar nuestras ventajas competitivas para que se traduzcan en nuevas inversiones» y «asociar la generación de megavatios con la generación de valor añadido en el territorio».

Desde el departamento que dirige, se está trabajando en materia normativa para «dar un salto cualitativo en autoconsumo» empresarial y «ser referentes» en el ámbito nacional. El objetivo es «estimular e incentivar» proyectos de inversión con instalaciones asociadas de generación energética renovable, priorizándolos con una tramitación administrativa más ágil. En este sentido, Gastón ha recordado que, desde 2015, el departamento de Economía ha agilizado gracias a la Declaración de Interés Autonómico 56 proyectos empresariales con una inversión total cercana a los 4.600 millones de euros y la creación de 18.000 empleos directos.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha sido la encargada de clausurar el encuentro. Pérez ha hecho alusión a la Carta de Aragón que acababa de leer el relator del acto, Pedro Polo, como un punto de partida que «nos empuja a convertirlo en norma y a trasladar aquello que entendemos necesario regular para seguir creciendo». «No son castillos en el aire: ayer mismo salía en los medios que, con el fuerte viento de estos días, Aragón se abastece casi exclusivamente de energía eólica. Tenemos una oportunidad y debemos aprovecharla»+, ha concluido la consejera de Presidencia.