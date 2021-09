Lambán asegura que “Teruel está demostrando una capacidad y vitalidad como ninguna otra provincia de la España interior”

“Esta provincia de Teruel que algunos proyectan al exterior bajo los tópicos del abandono y el olvido, está demostrando una capacidad y vitalidad como ninguna otra de la España interior”. Así se ha expresado este domingo por la mañana en Orihuela del Tremedal el secretario general del PSOE Aragón y Presidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha sido el encargado de clausurar la Escuela de Formación “Pascual Noguera” que el PSOE Teruel ha celebrado este fin de semana.

En este marco el PSOE de la provincia de Teruel ha hecho entrega esta tarde de los Premios Joaquín Carbonell e Isidoro de Antillón al Festival Teruel Punto Photo, y a la Asociación Pozos de Caudé, respectivamente. La Secretaria General de los socialistas turolenses, Mayte Pérez, ha señalado que “se trata de reconocer los méritos en el ámbito de la cultura, en el caso del Premio Joaquín Carbonell, y de los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos, en el caso del Premio Isidoro de Antillón. Dos reconocimientos claramente merecidos”. El jurado de los premios ha estado compuesto por relevantes figuras de la cultura y las corrientes humanísticas. En cuanto al premio para los galardonados, ha consistido en una escultura realizada por el artista de Burbáguena José Azul.

Teruel funciona

En opinión de Lambán “Teruel funciona y en ello tiene mucho que ver que el Partido Socialista. No hay iniciativa detrás de la cual no esté el socialismo de Teruel, no hay debate en el que el socialismo de Teruel no tenga una posición clara y eso hace que como presidente del Gobierno de Aragón y secretario general de los socialistas de Aragón, me sienta muy orgulloso”.Lambán ha destacado que, en este momento, la agroalimentación, el turismo, la ciencia y la bioeconomía son actividades punteras en esta provincia, y “si en este momento, hubiera que apostar por la España interior y tuviera que elegir un lugar para ejemplificar su futuro, sin ningún tipo de dudas elegiría Teruel”.

“El socialismo de Teruel está resultando absolutamente decisivo para la gestión del presente y la planificación del futuro de Teruel”, ha añadido el secretario general de los socialistas de Aragón. En cuanto a la Escuela de Formación “Pascual Noguera”, ha apuntado que “demuestra el grado de madurez que como organización el PSOE de Teruel está adquiriendo”.

Lambán ha recordado que “dos turolenses dentro de la gobernanza aragonesa están desarrollando labores fundamentales”, apuntando a Mayte Pérez, “clave en el funcionamiento del cuatripartito del Ejecutivo”, y Vicente Guillén, “portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en torno al cual se organiza el apoyo a este Gobierno, y por tanto, la actividad parlamentaria que permite a Aragón avanzar a velocidad de crucero en todos los aspectos”.

En este sentido, ha indicado que “si antes quería y admiraba a la gente de Teruel, a través de Mayte Pérez y Vicente Guillén, Manolo Rando, Ignacio Urquizu y otros compañeros he aprendido a valorar enormemente esta provincia y a sus gentes que me parecen admirables desde cualquier punto de vista”.

Mayte Pérez

A preguntas de los periodistas, Javier Lambán se ha referido al hecho de que Mayte Pérez sea la única precandidata para ser Secretaria General del PSOE en la provincia de Teruel. Así, ha apuntado que “ello demuestra que los socialistas de Teruel tienen buen tino a la hora de elegir a sus dirigentes”.

En su opinión, “era previsible que así ocurriera, porque el trabajo que viene desarrollando Mayte Pérez tanto en el ámbito del socialismo aragonés como en el de Teruel es absolutamente impecable, y en este momento a nadie se le ocurre que el socialismo de Teruel tenga a otra persona al frente que no sea la compañera Mayte Pérez”.

Balance

Por su parte, Mayte Pérez, Secretaria General del PSOE Teruel, ha dicho sentirse “especialmente orgullosa” de la respuesta de los afiliados ante la primera edición de la Escuela de Formación “Pascual Noguera”. Ha dicho que los asistentes han mostrado interés por todas las actividades, “un programa muy completo que ha querido analizar el ayer, el hoy y el mañana del Partido Socialista de una provincia, Teruel, que no se entiende sin nuestras intervenciones en las distintas instituciones”.

“Somos un partido eminentemente rural, por nuestra realidad. Y abordar el desafío de la despoblación y el envejecimiento en positivo, y conseguir anticiparnos, nos ha ocupado durante todo el fin de semana”, ha dicho Mayte Pérez, asegurando que habrá nuevas ediciones de esta escuela. “Es un reconocimiento a la gente generosa que está en las instituciones, poniendo su cara e invirtiendo su tiempo en los municipios. Por eso hemos pensado en organizar una iniciativa para dotarles de herramientas que les ayuden en su día a día”.

Además Pérez, que ha entregado junto a Javier Lambán y Vicente Guillén un recuerdo de estas jornadas a los familiares de Pascual Noguera, ha dicho que el nombre de la escuela “es un homenaje a tantos y tantos hombres y mujeres socialistas que lo pasaron muy mal en la defensa de los principios del PSOE y han hecho que hoy podamos estar aquí, tras las siglas de un partido de 140 años de historia”.

En este sentido, ha concluido señalando que “tener claro el ayer, es muy necesario para situarnos en el presente y sobre todo, proyectarnos en el futuro con garantías de éxito”.

Ponencias del domingo

La jornada dominical de la Escuela de Formación ‘Pascual Noguera’ ha comenzado a primera hora de la mañana con la conferencia del profesor e historiador turolense Serafín Aldecoa sobre los orígenes del socialismo en la provincia de Teruel, que ha sido moderada por Diego Piñeiro, secretario de cooperación del PSOE Teruel. Durante la charla, Aldecoa se ha encargado de analizar los primeros pasos de los movimientos y asociaciones obreras en la provincia durante las décadas de los años 20 y 30; agrupaciones que pusieron la semilla de lo que hoy en día conocemos como Partido Socialista.

Durante su recorrido por el pasado sociopolítico turolense, el historiador turolense ha destacado el trabajo realizado por la democracia de personalidades como Pascual Noguera. “Los primeros años del franquismo los pasó huyendo por sus ideas políticas. Terminó en la cárcel, donde pasó más de seis años, y tuvo la suerte de poder contar que salió vivo de allí, no como muchos de sus compañeros”.

En este sentido, Aldecoa ha agradecido el gesto de la formación turolense por poner el nombre del socialista a la Escuela de Formación y se ha mostrado muy satisfecho por poder poner en valor la figura de Noguera en un escenario como el de Orihuela del Tremedal. “La historia y la vida de Pascual Noguera merece ser recordada. Su testimonio es fundamental para entender los orígenes del socialismo y del PSOE en la provincia de Teruel”, ha sentenciado.

Tras la charla de Serafín Aldecoa, el vicesecretario general de los socialistas turolenses, Ignacio Urquizu, ha tomado la palabra para presentar a Daniel Gascón, escritor zaragozano y con raíces en Ejulve, y su ponencia ‘He visto el futuro y es Teruel’. Una charla con la que ha querido presentar las inquietudes, ideas y conclusiones que sacó durante la redacción de su libro ‘Un hipster en la España Vacía’.

A lo largo de su intervención, Gascón ha realizado una radiografía muy positiva sobre el horizonte al que se enfrenta Teruel y ha destacado las numerosas virtudes de un territorio que lleva sufriendo el problema de la despoblación “desde hace más de 50 años”. Con todo, se ha mostrado convencido de que la provincia tiene mucho que decir en el futuro territorial, económico y social de España. “Hablamos de una provincia de vanguardia, un territorio que se ha adaptado a los nuevos tiempos con ingenio. Estamos inmersos en un cambio de modelo a gran escala y en cierta manera, Teruel es, y va a ser, actor principal de esos cambios”, ha sentenciado.