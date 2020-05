Lambán volverá a solicitar la movilidad entre provincias

De palabra en la undécima videoconferencia de presidentes, y desde este lunes por los cauces habituales al Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Aragón volverá a solicitar que se permita la circulación por toda la comunidad autónoma. Este paso, “solucionaría problemas a estudiantes que deben recuperar enseres en pisos en alquiler, a los que tienen segundas residencias y también ayudaría mucho a la mejora del sector del turismo”, explica el presidente aragonés, Javier Lambán.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció unos minutos después en la rueda de prensa del Gobierno central posterior a la conferencia de presidentes. Incidió en que la movilidad entre unidades territoriales -provincias o islas-, siempre que no haya rebrotes, no se contempla hasta la fase 3. No obstante, aseguró que «se están recogiendo todas las aportaciones de las comunidades autónomas que se estudiarán y tendrán en cuenta según evolucione la pandemia».

Una de las potestades que pasa a las comunidades autónomas es la de permitir ampliar la capacidad de ocupación del interior de los locales de restauración. Desde este lunes con la fase 2 se permite consumir dentro en mesa y siempre que no se supere el 40% del aforo. Las comunidades pueden fijar esa ocupación entre un 30% y hasta un 50% y Aragón “emitirá la orden que lo permita a través de la consejería de Industria y Turismo este mismo lunes”, ha anunciado.

Desde Aragón en la conferencia de presidentes también se ha planteado a Pedro Sánchez, “un problema que afecta al bolsillo de consumidores y productores”. Solicita intensificar la vigilancia en el aumento abusivo de precios en la cesta de la compra que se sitúa de un 4,1 % en abril respecto al mismo mes del año anterior, y de un 6 % en los productos frescos. Al mismo tiempo, los productores ven reducidos sus precios y aumentados sus costes. El presidente aragonés ha pedido redoblar medidas que ya fueron adoptados por el ministro de Agricultura antes del inicio de la pandemia con motivo de las movilizaciones en Zaragoza del sector. Pide que se extremen los controles en toda la cadena alimentaria para evitar a toda costa una subida inflacionista de los precios que actualmente corre a costa de productores y consumidores. “Desde que sale del productor hasta que llega al mercado se producen incrementos de precios de hasta del 1700%, lo que es claramente abusivo e inmoral”, ha sentenciado.

Se ha referido al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) como una herramienta que será muy útil y muy importante para la provincia para «esa recuperación social y económica». En cuanto a un posible adelanto de firma, «la consejera de Presidencia está trabajando para que se produzca cuanto antes», ha asegurado al ser preguntado por los medios en la rueda de prensa posterior a la conferencia.

Recuperación económica: mayor margen de déficit y colaboración público-privada

Javier Lambán ha trasladado la necesidad de una cogobernanza que cuente con las comunidades autónomas en las decisiones para la recuperación en el que debe implicarse todo el entramado institucional, económico y político del país. En el trabajo que deben realizar comunidades autónomas y ayuntamientos, ha recordado que serán necesarios fondos de la Unión Europea, cuya habilitación de marcos y foros permitiría ir avanzando propuestas como las que se realizan desde Aragón para fomentar la colaboración público-privada. En este sentido, ha avanzado algunas medidas en esta línea como la rehabilitación de vivienda para generar empleo a corto plazo, así como muchas de las planteadas por el ministro Pedro Solbes con motivo de la crisis de 2008. En este sentido, ha aplaudido propuestas como la del gobernador del Banco de España, favorable a una terapia de choque para salir de la hibernación del país que combine acuerdos políticos y políticas fiscales, en combinación con una política monetaria y financiera que garantice unas condiciones de financiación y liquidez apropiadas, asegurando la estabilidad del sistema con el aval de una respuesta coordinada europea alejada de políticas proteccionistas.

En relación con ello, también las instituciones necesitan ampliar créditos y mejorar el margen de déficit de este año, encontrando “razonable” superar el 0,2% de las autonomías, en tanto que el déficit del Estado será cercano al 10%. En cualquier caso, Lambán cree que las políticas públicas se deben abordar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Luto nacional y paz política

El Presidente de Aragón ha reparado, durante su intervención en la videoconferencia de presidentes, en la decisión “acertada” de declarar el luto nacional a partir del consejo de ministros del martes pero ha advertido que un acto de esta naturaleza no pude convivir con la situación de enfrentamiento social que existe hoy en la sociedad que “me recuerdan a las pinturas negras de nuestro paisano Goya, en especial la lucha a garrotazos entre dos energúmenos”, ha lamentado Lambán.

Por ello, el presidente del ejecutivo aragonés ha apelado a la deuda moral pendiente con los ciudadanos y los fallecidos durante la pandemia y ha llamado a la responsabilidad de todos, pero en especial de quien gobierna, para buscar acuerdos y “estar a la altura” de las circunstancias. “La mejor forma de hacerlo es dejarnos de motivos estúpidos y abandonar el instinto guerracivilista, poniéndonos a trabajar alrededor de una mesa con unidad de criterio de acción”.

En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que este clima no exista en Aragón, donde existe una oposición “responsable” y ha asegurado que los aragoneses pueden sentirse “orgullosos” de sus políticos, sus instituciones y sus agentes sociales.

Para pactar los actos de reconocimiento, el presidente ha anunciado que este lunes se pondrá en contacto con la comisión permanente de la FAMCP para tratar su organización.