Las fotografías que atestiguan que Albalate redobla desde al menos el siglo XIX

Uno de los anhelos de cualquier persona con un poco de inquietud por la Semana Santa es conseguir fijar una fecha, un inicio. Entre la tradición oral y escasos documentos se ha ido tejiendo ese camino hacia ese origen aunque ni mucho menos está todo dicho. Al contrario.

Si esta Semana Santa ya se presenta especial por ser la del reencuentro, en Albalate llega con una pista más para afinar más una respuesta a la eterna pregunta: ¿desde cuándo se toca el tambor en el pueblo? En Albalate se toca al menos desde la última década de 1.800 según los últimos documentos que se han cedido al Centro de Interpretación de la Semana Santa. Se trata de cuatro fotografías que pertenecen a la familia Bernad en la que aparecen personas de la misma ataviadas con túnicas y terceroles y con tambores.

Al no estar fechadas, el año exacto no es posible conocerlo, pero sí aproximado según la edad de los protagonistas. En la más antigua aparece Nicasio Bernad Bernad y data de entre 1.870 y 1.880. Sale vistiendo túnica con una mano apoyada en una parte de decorado de lo que parece un estudio de fotografía. La segunda imagen en antigüedad es la que más fascinación ha causado por la composición y significado. Está tomada en la calle y los protagonistas son varios adultos y un niño, todos llevan el tercerol cubriéndoles el rostro y aparecen tocando tambores. Está fechada alrededor de 1.890. En la tercera imagen el protagonista es un niño, Nicasio Bernad Bernad -nieto del anterior- con su tambor en 1.907 aproximadamente. La cuarta foto está capturada presumiblemente desde el castillo y aparece buena parte de los hombres de la familia Bernad con tambores entre 1.915 y 1.920.

Nicasio Bernad Bernad, entre 1.870 y 1.880 su nieto con el que compartía nombre y dos apellidos, de niño en una imagen tomada alrededor de 1.907; y Víctor, Bernad de segundo apellido, y sexta generación tamborilera. / Archivo Familia Bernad

«Con todo esto, vemos que en Albalate se tocaba el tambor no antes de la guerra sino mucho antes y aquí está la prueba», dice el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, Miguel del Río. Recuerda que Albalate fue el último pueblo en acceder a la Ruta del Tambor y el Bombo, un grupo para cuyo acceso se exigía tener un mínimo de años de tradición tamborilera. «Entramos los últimos porque no había un documento y el alcalde de entonces en 1.983, Antonio del Río, tuvo que recurrir al paso de La Cama que no se quemó en la guerra y a personas muy mayores que explicaron que ellos ya tocaban de niños en 1.910 ó 1.920», añade.

Imagen tomada sobre 1.920 desde el castillo arzobispal. / Archivo Familia Bernad

Algunas cosas se salvaron de la destrucción, entre ellas, todas estas aportaciones de la familia Bernad que las escondió durante una época. Han salido a la luz hace unos meses cuando parte ha regresado a la casa familiar. «Estas fotografías estaban entre otras muchas cosas de archivo relativa al pueblo que hemos encontrado y que seguimos ordenando y catalogando. Todo esto ha estado mucho años recogido y siempre pensábamos que eran papeles de contabilidad pero al mirar en serio, ha resultado que no», dice Pilar Bernad.

«La historia de Albalate es impresionante en carreteras, industria, agricultura, Semana Santa… En casa nos hace felices compartir con todo el pueblo todo esto que guardó nuestra familia y que ha llegado hasta hoy», añade.

Pilar Bernad sostiene la bula papal junto a las fotos y la peana de la Piedad, propiedad de la familia. / B. Severino

El artesano Miguel Ángel Serrano se ha encargado de la reproducción de las imágenes a mayor escala para el museo a partir de las originales, de un tamaño mucho menor. Por su parte, el historiador Alfredo Martínez, es uno de los que está contribuyendo a tratar de conocer algo más acerca de las fotografías, al igual que la ciudadanía a través de las redes sociales.

Además de estas fotografías, la familia Bernad añade a su aportación una bula papal, un documento fechado en 1.732 en el que se concede a Cofradía de la Sangre de Cristo la celebración de la Semana Santa en Albalate con todo detalle de pasos y procedimiento. Todo este material se depositó en el Centro de Interpretación de la Semana Santa junto a otras aportaciones de otras personas, entre ellas, un bombo gigante de 200 kilos que preside el espacio.