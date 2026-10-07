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07 OCT 2026|

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Agentes, técnicos y conductores denuncian en Teruel las carencias del operativo de extinción de incendios: «No podemos tolerar jornadas de 12 horas»

CCOO, UGT y CSIF continúan con sus concentraciones para exigir al Gobierno de Aragón que refuerce la plantilla y mejore las condiciones ante fuegos cada vez más peligrosos y virulentos

Concentración por integrantes del operativo este miércoles en Teruel / CCOO
Concentración por integrantes del operativo este miércoles en Teruel / CCOO

Camila Ortiz Tomaselli07 10 2026

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Agentes para la Protección de la Naturaleza, integrantes del personal técnico y conductores del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón se han concentrado este miércoles en Teruel para exigir a la DGA que refuerce el operativo de extinción de incendios después de un verano marcado por los grandes fuegos. Se han reunido convocados por CCOO, UGT y CSIF, desde donde se ha pedido crear la plantilla necesaria para enfrentar las próximas campañas, así como retribuir las "duras condiciones de trabajo" a las que este personal debe enfrentarse.

Las movilizaciones comenzaron el 17 de septiembre y ya han pasado por Zaragoza y Huesca. Con las mismas, los trabajadores demandan al Gobierno de Aragón un acuerdo que contemple mejoras en cuestiones como la adecuación de centros de trabajo, Decreto de guardias de incendios y otras emergencias en el medio rural, Ley de APNs, Ley de bomberos forestales, y condiciones especiales de trabajo de los agentes, especializaciones y carrera profesional, entre otras cuestiones.

Hasta la fecha, los sindicatos señalan que no se ha tenido respuesta del Gobierno de Aragón ante dichas peticiones. "Hemos tenido varias reuniones pero no ha habido ninguna propuesta formal respecto a la plantilla por parte de la administración. La esperábamos hace tres semanas, pero no llegó y por eso empezamos las movilizaciones", ha lamentado Tania González, Secretaria General de CCOO en la DGA. Y por ello, han anunciado que continuarán con las concentraciones en diferentes puntos de Aragón, ya que "hablamos de una situación que nos afecta a todos".

Concentración por integrantes del operativo este miércoles en Teruel / CCOO
Concentración por integrantes del operativo este miércoles en Teruel / CCOO

Jornadas de más de 12 horas

Los incendios forestales de estos meses, y también los que se esperan para los próximos años, son cada vez más virulentos y complejos en su extinción y, por ende, con unas condiciones de trabajo cada vez más duras. En ese sentido, desde la representación sindical denuncian que haya compañeros que hayan tenido que trabajar más de 12 horas seguidas para extinciones. "Si tenemos personal que tiene que estar disponible haciendo guardias de manera voluntaria o al que se le llama durante sus descansos es porque no hay plantilla suficiente", ha sentenciado González.

En el caso de Teruel, "la problemática se expande a lo largo de toda la provincia", con cambios y diferentes carencias según evoluciona el año. De hecho, la representación sindical indica que "estas son las consecuencias de una lentísima cobertura de puestos de trabajo por parte de la DGA". "Este verano, hemos tocado fondo. Todas las carencias que sufre el personal funcionario y laboral de la DGA que forma parte de INFOAR han salido a la luz, poniendo en evidencia el abandono de agentes, conductores y técnicos forestales", han señalado durante la concentración.

Ante ello, reclaman medidas que vayan "más allá que un compromiso genérico de negociación". "Se necesitan medidas concretas que reconozcan el esfuerzo y mejoren las condiciones de trabajo de todo el colectivo. Somos una parte importante del operativo de prevención y extinción de incendios, pero nuestro trabajo no empieza ni termina durante la temporada. A lo largo de todo el año desarrollamos funciones esenciales para la protección y gestión del medio natural, y la falta de personal, medios y formación hace imposible dar el servicio que la naturaleza aragonesa se merece", han concluido.

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