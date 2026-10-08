Álvaro Lorenzo, Joaquín Galdós y Tomás González copan el cartel taurino de Calanda

Álvaro Lorenzo, Joaquín Galdós y Tomás González harán el paseíllo el 12 de octubre en Calanda en la corrida mixta organizada con motivo de las fiestas del Pilar. El cartel contará con la participación del joven calandino Álvaro Puig Simón que se vestirá ante sus paisanos para lidiar una res. Puig ya debutó el pasado 1 de mayo en su pueblo, el lugar donde empezó a formarse en el mundo de la tauromaquia.

El cartel lo completarán el toledano Álvaro Lorenzo, que entre sus principales triunfos figura la apertura de la Puerta Grande de Las Ventas en 2018, cuando cortó tres orejas. También conoce el coso de Calanda, donde ese mismo año consiguió dos apéndices y salió a hombros. El peruano Joaquín Galdós cuenta con experiencia en algunas de las principales plazas españolas y americanas. Ha toreado en escenarios como Madrid y Sevilla y en Calanda ya que actuó durante las Fiestas del Pilar de 2022. Por su parte, Tomás González pondrá el acento bajoaragonés al cartel. El novillero de Alcorisa continúa avanzando en su trayectoria y tendrá una nueva oportunidad para mostrarse.

La programación taurina de las fiestas se completará con el Concurso Nacional de Emboladores este viernes a partir de a las 23.30 y una exhibición de recortadores prevista para el sábado 10 a partir de las 17.00. Participarán los recortadores Use, Peta, Cuatio, Palanques y Manu Fandos, entre otros especialistas. Antes de la final tendrá lugar una exhibición con un becerro a cargo de los Chiquirrecortadores.

Encierro de bueyecitos para niños este sábado

Los más pequeños también tendrá protagonismo en ellos festejos taurinos. Como novedad, la Peña Taurina de Calanda, la Ganadería Hermanos Colomer y el Ayuntamiento han organizado un encierro de bueyecitos con recorrido desde el Centro Buñuel Calada hasta el local de la peña. Sera este sábado a partir de las 11.30 y se recomienda llevar calzado adecuado y pañoletas rojas.