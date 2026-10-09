David García, cantante de Puro Relajo: «Somos un grupo entregado con los pueblos y su gente. Venimos con muchas ganas de el público disfrute»

El ambiente musical lo completarán las orquestas como la Montercarlo , el día grande de las fiestas, la verbena con la actuación del grupo ‘Silver Monekys’ o el festival de jotas, entre otras. «Contamos con un presupuesto de alrededor de 110.000 euros, que sumamos a lo recaudado con las pulseras de las fiestas, que tienen un precio de 20 euros. Creemos que se consiguen unas fiestas de calidad y valor», valora Alberto Herrero, alcalde de Calanda.

«Venimos con muchas ganas. Traeremos música mexicana, pero también canciones populares que no pueden faltar en Aragon», explica David García, uno de los cantantes del grupo. Otra de las apuestas fuertes en el ámbito musical será Picoco’s Band, banda de versiones de pop-rock en España que interpretarán grandes himnos del pop español de los años 80, 90 y 2000 . Actuarán el domingo a partir de las 00.30 en el pabellón de fiestas. Tras ellos, será el turno del macro discomóvil.

La fiesta en Calanda no se detendrá a ninguna hora del día . Las mañanas estarán dedicadas a las actividades infantiles y religiosas, pero la noche seguirá de la mano de orquestas, macro discomóviles y dos grupos que repiten y vienen con muchas ganas de volver a levantar al público. Puro Relajo actuará mañana a partir de las 20.00 en el pabellón de forma gratuita para todas las personas que tengan el bono de las fiestas y un precio de siete para el resto.

Es la segunda vez que actuáis en Calanda, pero la provincia de Teruel la conocéis muy bien. ¿Cómo define al público de Teruel?

El público de Teruel es fantástico. Nuestro primer contacto con la provincia de Teruel fue en un festival que recorrimos cuatro pueblos, entre ellos Albarracín. Hicimos un concierto en modo festival y la gente creo que venía con la intención de estar sentada, pero enseguida se dieron cuenta de que nosotros traemos nuestra marcha. Enseguida nos dimos cuenta de que era un público muy animado y que se arrancaban a bailar enseguida.

No queremos hacer spoiler, pero a líneas generales, ¿qué repertorio tenéis preparado para este sábado en Calanda?

Música mexicana, que lo que nos define. Versiones de las canciones típicas de toda la vida. Últimamente cada vez se nos va distinguiendo más como grupo, que no nos limitamos solamente a la mexicana, sino que empezamos a hacer más cosas como canciones populares o de guateque, además de incluir canciones típicas de la zona en donde estamos y si hay alguna que sea del pueblo también la cantamos. Nos encanta que la bailen sus propias canciones.

¿Cómo responden cuando cantas una canción del pueblo para el pueblo?

Notamos que la gente lo vive con una emoción muy especial, muchas veces incluso, con sorpresa. A veces no se lo esperan y les recuerda a cuando eran niños porque es música que tienen muy interiorizada. La gente nos agradece mucho que hagamos el esfuerzo de tocar esas melodías propias y nosotros lo vivimos con especial ilusión y agradecimiento.

Este sábado actuáis a partir de las 20.00 en Calanda, pero el verano ha sido frenético para el grupo, ¿Cómo llega al Bajo Aragón?

Llevamos alrededor de 115 conciertos y nos quedan unos ocho para terminar la temporada. Lo estamos llevando bastante bien porque siempre procuramos tener los descansos oportunos entre concierto y concierto. Por ejemplo,en Calanda vendremos de concierto cerca y dormiremos en el Hotel Ciudad de Alcañiz para aprovechar y descansar. Es fundamental para la voz porque cuando salimos queremos darlo todo y sabemos que la gente está en sus fiestas más importantes, como es el caso de Calanda. El público merece ese respeto siempre y es su momento de olvidarse de la rutina. Estos últimos los estamos disfrutando mucho.

rada. Lo estamos llevando bastante bien porque siempre procuramos tener los descansos oportunos entre concierto y concierto. Por ejemplo,en Calanda vendremos de concierto cerca y dormiremos en el Hotel Ciudad de Alcañiz para aprovechar y descansar. Es fundamental para la voz porque cuando salimos queremos darlo todo y sabemos que la gente está en sus fiestas más importantes, como es el caso de Calanda. El público merece ese respeto siempre y es su momento de olvidarse de la rutina. Estos últimos los estamos disfrutando mucho. Puro Relajo nació en el año 2013 por lo que acumulan más de 10 años de trayectoria. ¿Cómo os habéis adaptado a los nuevos tiempos?

Nació con una pretensión que era hacer música mexicana. La vida cruzó a cinco personas y decidimos lanzarnos para divertirnos y sin pretensión de nada. La cosa fue creciendo poco a poco, pero el objetivo siempre ha sido el mismo: pasarlo bien nosotros y el público. Queremos que se olviden de sus penas y se entreguen a la música. Hemos crecido mucho más de lo que imaginábamos y de repente nos vemos tocando en Teruel que no lo habríamos pensado nunca, en auditorios grandes o en grandes plazas de pueblos en fiestas. Vamos llegando cada vez a más público con la misma filosofía porque todo el mundo necesita un rato de dispersión y diversión

Además de esas canciones mexicanas. ¿También habrá espacio para los temas propios?

Es algo que hemos ido salpicando un poco en cada disco. Hemos puesto alguna cosita personal que ha salido estilo mexicano o estilo habanera y demás y las hemos incluido, pero tampoco son canciones a las que les hayamos dado demasiada publicidad. Nos limitaremos a los temas populares y tenemos grabadas más de 150 discos grabados y todos no caben en el concierto.

¿Qué canción no puede faltar?

No hay ninguna nunca al 100%, pero cuando estamos ante un público popular hay algunas que se repiten mucho y que no se pueden olvidar. Por ejemplo, ‘El Rey’ o ‘El Caballo Preto’. Prefiero dejarlo como una sorpresa y animar a que vengan a vernos (ríe).

Una invitación para el público.

Invitaría a todo el mundo a venir a ver un concierto porque igual se pueden sorprender, especialmente, los que no nos conocen. A veces la gente viene y te dice no tenía ninguna intención ni de bailar ni cantar y se van a casa sabiendo que se han emocionado y llorando recordando a familiares que cantaban esa música. Hay que acercarse a los sitios donde se programan conciertos y disfrutar de cualquier propuesta porque al final son los pueblos los que están gastando presupuesto en contratar gente. Es una manera de mantener que las fiestas sigan vivas.

¿Se os podrá ver después del concierto por Calanda?