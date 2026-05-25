Laura Aparicio no falla en Samper: triunfo y liderato reforzado en Mujer & Motor

Laura Aparicio continúa acelerando hacia una temporada casi perfecta. La piloto alcañizana volvió a subirse a lo más alto del podio este pasado sábado durante el 10º Slalom Circuito de Samper, una cita organizada por el Automóvil Club Zaragoza que reunió a un total de 63 pilotos, récord histórico de participación en la prueba, y donde la deportista bajoaragonesa volvió a demostrar su gran momento de forma.

A los mandos de su Seat Ibiza Cupra, Aparicio consiguió una nueva victoria dentro de la categoría Mujer & Motor, repitiendo el resultado logrado semanas atrás en Motorland Aragón y consolidándose como la gran referencia femenina del campeonato.

Dos carreras. Dos triunfos. Y una posición cada vez más sólida al frente de la clasificación provisional. La piloto del Bajo Aragón vuelve a convertir la regularidad en su mejor arma dentro de una disciplina donde los errores se pagan caros y las victorias suelen decidirse por detalles.

Aparicio logró la victoria por delante de Paloma Meseguer, que terminó nuevamente segunda. Un resultado que permite a la alcañizana reforzar todavía más su liderato en Mujer & Motor y dar un nuevo paso adelante en una temporada donde está mostrando una enorme solidez.

Callén se impuso a pesar de no disputar una de las 3 mangas

Mientras tanto, la clasificación absoluta dejó el regreso a lo más alto del podio del zaragozano Carmelo Callén. El piloto logró la victoria cinco años después de su último triunfo en Samper y lo hizo además firmando una espectacular remontada.

Un participante del 10º Slalom Circuito de Samper / FADA

Una avería mecánica en su Peugeot 205 Rallye le dejó fuera de la primera de las tres mangas de competición. Sin embargo, Callén reaccionó imponiéndose en las dos restantes para terminar llevándose el triunfo final. Fernando Villaro acabó segundo y el piloto de Azaila David Tesán cerró el podio absoluto, manteniéndose además como líder provisional del campeonato.

Pero más allá de la clasificación general, el protagonismo bajoaragonés volvió a tener nombre propio: Laura Aparicio. Una piloto que sigue convirtiendo cada prueba en una demostración de consistencia. Y que continúa colocando a Alcañiz entre las protagonistas del automovilismo aragonés.