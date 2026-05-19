La primera del año: Laura Aparicio y Jorge Garcés logran el triunfo en el Eco Rallye Villa de Llanes

Estreno triunfal en Asturias. Laura Aparicio (1995, Alcañiz) y Jorge Garcés (1997, Los Realejos) consiguieron este pasado fin de semana una brillante victoria en el Eco Rallye Villa de Llanes. Se trata de la tercera prueba del Campeonato de España de Energías Alternativas Race 2026, en la que ambos se impusieron en la categoría de Híbridos Enchufables (PHEV) después de completar una carrera prácticamente perfecta a los mandos de su Toyota RAV4.

“Ha sido un rallye perfecto. Jorge ha realizado un trabajo espectacular en la navegación y en la gestión de la prueba, y por mi parte estoy muy satisfecha con el pilotaje regular y eficiente y con cómo hemos sabido ejecutar toda la estrategia. Ganar tanto en regularidad como en eficiencia demuestra el gran nivel al que hemos competido este fin de semana”, ha destacado Laura Aparicio al finalizar la prueba.

Aparicio y Garcés lograron su primera victoria del año dominando las dos disciplinas clave del rallye: la regularidad y la eficiencia. Este resultado confirma el buen trabajo realizado por el equipo durante todo el fin de semana y les permite dar un paso adelante en la clasificación general del campeonato para meterse de lleno en la pelea por el título.

Faltan cuatro pruebas

La prueba celebrada en Asturias es una de las más exigentes y emblemáticas del calendario nacional. La cita volvió a recorrer algunos de los tramos históricos del automovilismo asturiano, como Cardoso, El Fito, Nueva-Labra, La Tornería o Siejo-Puertas. Estos recorridos suponen una gran exigencia tanto para la precisión en regularidad como para la eficiencia energética de los equipos participantes.

Con este triunfo, la vigente campeona nacional de la categoría de Híbridos continúa adaptándose con rapidez y solvencia a la modalidad de Híbridos Enchufables, en la que compite esta temporada. En esta categoría sigue plenamente inmersa en la pelea por el título. Aparicio y Garcés se encuentran a tan solo 1,5 puntos del liderato del Campeonato de España de Energías Alternativas Race 2026.

La lucha por el campeonato continúa completamente abierta y el equipo afronta la segunda mitad de la temporada con máxima motivación para seguir peleando por el título nacional. “Queda mucho por delante, pero esta victoria nos da muchísima confianza. Estamos muy motivados para seguir trabajando y luchar hasta el final en esta nueva categoría PHEV”, ha valorado la alcañizana Aparicio. Solo quedan cuatro pruebas por disputarse.