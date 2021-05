Laura Aparicio: «Tengo mucha ilusión puesta en esta nueva etapa»

¿Cómo llega la posibilidad de correr este campeonato?

Todo surge gracias al continuar contando con el apoyo de los patrocinadores que he tenido en los años anteriores a los que han unido algunos otros más y en especial al apoyo económico que me ofrece el Ayuntamiento de Alcañiz.

¿A cuánto asciende dicho apoyo económico?

¿Cuánto tiempo buscando esta oportunidad de poder competir en la modalidad de velocidad?

Llevo muchos años con ganas de hacer velocidad y ahora se me ha brindado la oportunidad de participar así que tengo que aprovecharla con la vista puesta en seguir aprendiendo y progresando en este deporte

El pasado año ya tuviste la oportunidad de disputar una carrera de velocidad en Motorland, ¿cómo la recuerdas?

Fue la primera vez que rodé en el circuito de velocidad y conseguí ganar en la categoría de clásicos. Fue una experiencia de la que disfruté mucho y que se me dio bien. Me sirvió para darme cuenta de que si más pronto o más tarde tenía la posibilidad de hacer velocidad podría seguir aprendiendo.

Después de pasar por el karting y el slalom, ¿cumples de esta manera un sueño?

¿Te sientes una afortunada?

Me siento afortunada por poder dedicarme al deporte que me apasiona desde muy niña.

Aunque todo va a ser nuevo para tí, ¿qué importancia le das haber pasado anteriormente por el karting y el slalom?

Muchísima porque, en primer lugar, no hay mejor escuela para un piloto que haber disputados carreras de karting en la que te mides, cuerpo a cuerpo con tus rivales y, segundo, haber practicado slalom me ha dado una seguridad a la hora de manejar y dominar el coche aunque ni el karting ni el slalom no tienen nada que ver con la velocidad. Aquí sí que rememoraré ese cuerpo a cuerpo que vivió cuando competí en karting, aunque ahora todo será más grande y con vehículos mucho más voluminosos.