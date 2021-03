«Los lavaderos fueron el único espacio de encuentro distendido de las mujeres»

¿Por qué decidió impulsar el CEMAT?

Cuando regresé tras mis estudios me parecía que en la Comarca del Maestrazgo, con su riqueza histórica y cultural, hacía falta un organismo que indagase sobre ello. Al pasar por la Universidad conocí la labor de otros centros de estudio y de otros compañeros en investigación general. Junto con un amigo creamos el centro de Estudios del Maestrazgo y la verdad que en una comarca como esta siempre hay mil cosas por hacer. Hay que destacar que en la mayoría de las asociaciones Culturales del Maestrazgo, las más activas siempre son las mujeres. Trabajan por el territorio y son las que se implican en las actividades. Creo que soy afortunada porque he trabajado mucho en mi territorio. En los pueblos hay muchas cosas por hacer.

¿Cuáles son las actuaciones del centro que preside?

¿Algún proyecto relacionado con la mujer?

Estoy realizando una investigación a título personal sobre los lavaderos de la comarca como espacios de encuentro para las mujeres décadas atrás, en la cual me gustaría profundizar más. Voy recopilando fotografías e historias personales que me permiten conocer sobre cuál era su utilidad social, además de lavar la ropa. El primer objetivo es recopilar este patrimonio un poco olvidado de los pueblos. Lo cierto es que lo vemos más como un patrimonio etnológico pero no nos paramos a pensar en lo que supuso para la vida de las mujeres, y lo que supuso que luego se abandonaran a favor del uso de la lavadora. Sí que es un sitio curioso porque era el único espacio que ellas tenían para encontrarse, salvo la posibilidad de encontrarse en las tiendas cuando fueran a la compra. Era el único sitio donde pasaban más rato y donde estaban en un ambiente distendido. Podían hablar de las novedades del pueblo, se consultaban asuntos más personales, hablaban de los hijos y de los maridos. En algunos sitios era un espacio muy de ellas, en cierto modo vetado a los hombres, donde ellas se podían incluso empoderar. Después de toda la repercusión que ha tenido este pequeño trabajo, mi idea es dedicar un poco más de tiempo porque merece la pena. Hay testimonios valiosos.