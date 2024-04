Liberty Media, propietaria de la F1, compra los derechos del mundial de MotoGP

Liberty Media Corporation, empresa gestora del campeonato del mundo de Fórmula 1, ha anunciado este lunes un acuerdo para adquirir MotoGP por más de 4.000 millones de euros. Este nuevo acuerdo permitirá que Dorna Sports, titular exclusivo de los derechos comerciales y televisivos de MotoGP, siga siendo una empresa gestionada de forma independiente y atribuida al grupo de Fórmula Uno de Liberty Media. Carmelo Ezpeleta, que es consejero delegado desde 1994, permanecerá en su cargo y seguirá dirigiendo el negocio junto a su equipo directivo. Por su parte, las autoridades locales no contemplan, por el momento, que esto vaya a suponer cambios en el calendario deportivo.

El vicepresidente de Motorland y alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha explicado este lunes en Radio La COMARCA tras conocer la noticia que no espera grandes cambios en lo que al trazado bajoaragonés respecta con su posición en el mundial de MotoGP. «Si hay cambios yo espero que sean para bien. Queremos beneficiarnos y que se fijen en nosotros. Incluso quien sabe si podríamos traer una prueba de Fórmula 1. Van a ser la misma empresa«, ha adelantado el alcalde de Alcañiz. Además, el primer edil y segundo responsable del circuito ha asegurado que las negociaciones para la renovación del GP de Aragón de MotoGP para los próximos tres años está muy avanzada y que no peligra. «El compromiso hasta 2027 es firme y los trámites están muy avanzados. Esto no tiene porque cambiar nada», ha concretado.

Detalles de la compra

En lo que a la transacción respecta, Liberty Media adquirirá aproximadamente el 86% de Dorna, y la dirección conservará aproximadamente el 14% de su capital en el negocio. La transacción refleja un valor empresarial de 4.200 millones de euros y un valor de capital de 3.500 millones de euros. «Estamos encantados de ampliar nuestra cartera de activos líderes de entretenimiento y deportes en vivo con la adquisición de MotoGP», ha dicho Greg Maffei, presidente y director ejecutivo de Liberty Media. «MotoGP es una liga global con una base de seguidores leales y entusiastas, carreras cautivadoras y un perfil financiero que genera un gran flujo de caja. Carmelo y su equipo directivo han construido un gran espectáculo deportivo que podemos expandir a una audiencia global más amplia. El negocio tiene importantes ventajas y pretendemos hacer crecer el deporte para los aficionados, los equipos, los socios comerciales y nuestros accionistas de MotoGP», ha añadido.

Por su parte, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna ha aseverado que este es el siguiente paso en la evolución de MotoGP y se ha mostrado emocionado. «Estamos orgullosos del deporte global que hemos desarrollado y esta transacción es un testimonio del valor del deporte actual y de su potencial de crecimiento. Liberty Media tiene una trayectoria increíble en el desarrollo de activos deportivos y no podríamos desear un mejor socio para expandir la base de fans de MotoGP en todo el mundo», ha subrayado.

A este respecto también ha confirmado que la adquisición se completará a finales de 2024 y que está sujeta a la recepción de autorizaciones y aprobaciones por parte de las autoridades legales de competencia e inversión extranjera en varios jurisdicciones.

Cabe destacar también que Dorna, y por tanto también ya Liberty Media, posee derechos exclusivos sobre otras series de carreras de motos, incluidas las series de MotoGP, Moto2 y Moto3, MotoE, el Campeonato Mundial de Superbike y el nuevo Campeonato Mundial de Carreras en Circuito Femenino FIM.