La importancia de la ‘Belleza emocional’

Convertir una temporada «diferente» en el descubrimiento de la ‘Belleza emocional’. Esto es lo que ha conseguido la alcañizana Pili Omedes, que acaba de publicar un libro con este mismo título en el que narra cómo ha superado una época compleja escuchándose y atendiendo a los mensajes que su propio cuerpo le estaba mandando. “Fue una temporada en la que mi cuerpo me hizo parar por completo, no me dejaba moverme, leer, ni hacer nada… y cuando un día me desperté un poco me entraron ganas de comprarme una libreta y un bolígrafo y ponerme a escribir. Al principio pensaba que únicamente eran cosas que estaba haciendo bien para empezar a recuperarme, pero cuando me quise dar cuenta tenía un montón de páginas», explica. Desde entonces escribir se convirtió en su aliado y, casi sin pretenderlo, el libro fue cogiendo forma. No era la idea inicial pero, como asegura Pili, las casualidades existen. “La vida a veces te trae a personas que llegan hasta ti y te ayudan a que todo sea así», cuenta.

El libro, que puede adquirirse en varios establecimientos de Alcañiz, tiene además una vocación solidaria. Por cada ejemplar vendido se donará un euro a AFEDABA-Los Calatravos. “Cuando me desperté de aquella temporada sin memoria y sin saber donde estaba, siempre dije que si algún día todo aquello se convertía en un libro ayudaría a esta asociación, porque hacen un papel impresionante», asegura Pili. Esta misma semana se ha entregado el primer donativo de 50 euros a la entidad, que trabaja con personas enfermas de Alzheimer y otras demencias, así como con sus familias. Para Pili es todo un orgullo el poder aportar su granito de arena. “Fue bonito escribirlo, pero verlo en las manos de la gente y poder ayudar a AFEDABA es muy emocionante… está siendo una experiencia súper bonita«, concluye la alcañizana.