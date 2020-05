La línea de Avales ICO concede casi 11.000 préstamos en Aragón

Empresas y autónomos aragoneses han recibido 10.995 préstamos por importe de 1.300,5 millones de euros garantizados con la línea de Avales aprobada por el Gobierno para garantizar la liquidez, mantener el tejido productivo y garantizar el empleo. En el conjunto de España, la cifra se eleva hasta un total de 420.717 préstamos por valor de 53.610 millones de euros.

Como indican desde Delegación del Gobierno, esta Línea tiene una dotación de hasta 100.000 millones de euros. Se han activado ya cuatro tramos por importe de 84.500 millones y el importe avalado hasta el momento asciende a 40.747 millones, lo que ha permitido canalizar financiación por más de 53.600 millones con datos a 20 de mayo.

Las pymes y autónomos siguen concentrando el mayor número de operaciones aprobadas y financiación concedida, con 412.684, el 98% del total, y un importe avalado de 28.614 millones de euros. El 74% de las operaciones aprobadas corresponden a empresas de autónomos o micropymes con menos de 10 empleados.

El sector del turismo registra el mayor número de créditos concedidos, más de 82.000, y el mayor volumen de financiación, más de 8.600 millones de euros.

Ingreso mínimo vital

Será a lo largo de esta semana cuando se prevé que el Consejo de Ministros apruebe el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida anunciada por el Gobierno central y que obliga a reorganizar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) ya que ambas no son compatibles. Desde DGA se valora positivamente esta medida que se analizó en la reunión que mantuvo este lunes la consejería de Servicios Sociales y el presidente de Aragón con CERMI (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad); la Plataforma del Tercer Sector (entidades que trabajan en áreas de voluntariado, vulnerabilidad e inclusión ) y COAPEMA (Consejo Aragonés de las Personas Mayores).

El director gerente del IASS, Joaquín Santos, recordó que esta renta ciudadana, -el IMV- «será efectiva a través de la Seguridad Social» y que el Gobierno de Aragón hará un trabajo de «complementariedad» sobre lo que proponga el Estado, que será la prestación principal. Cabe destacar que en este mes de mayo, 7.902 aragoneses han percibido el IAI (222 más que en abril), lo que implica que su concesión durante la pandemia se ha incrementado un 11% (desde el mes de marzo 840 personas más lo han solicitado y recibido). A este pago se han destinado en mayo 4,4 millones de euros y anualmente se reservan 50, aunque la cantidad varía según las necesidades. Tras los 7.902 perceptores, hay 18.726 personas a las que llega este ingreso, de las cuales 4.909 son niños. El IAI es una prestación cuyos titulares son fundamentalmente mujeres y que oscila entre los 491 y los 736 euros. Para recibirlo es necesario estar dado de alta como buscador activo de empleo y, en caso de trabajar, tener un salario inferior a la cuantía que tocaría cobrar como perceptor del IAI. De los 7.902 perceptores, 7.070 son de Zaragoza, 519 de Huesca, y 313 de Teruel.

En el transcurso del encuentro con CERMI, COAPEMA y la Plataforma del Tercer Sector se analizó también la complicada realidad que han vivido durante la pandemia las residencias de personas con discapacidad, ante la imposibilidad de recibir visitas y ante la especial dificultad que presentan para mantener el aislamiento y la distancia social. “Ha sido un trabajo muy duro, pero afortunadamente van a ver aliviada en parte su difícil situación y la de sus familias, porque se reanudan las visitas a las residencias”, recordó el secretario general técnico en relación a la orden publicada este lunes, que regula esas visitas en centros libres de covid, previa petición de hora, en espacios habilitados por el centro y con las preceptivas medidas de seguridad. También se autorizan los paseos en las residencias de Aragón, aunque las de personas con discapacidad ya pudieron retomarlos hace una semana.

Línea de subvenciones también para centros de personas discapacitadas

Se recordó también que las residencias de personas con discapacidad pueden solicitar la línea de 1,5 millones de euros de subvenciones abierta por el Gobierno de Aragón para que los centros puedan hacer frente a los gastos sobrevenidos por la pandemia y que igual que los centros de ancianos deberán acogerse al protocolo de alerta ante casos de covid, contar con un plan de contingencia y con una reserva estratégica de material. El Gobierno ha trasladado a las entidades la decisión del Ejecutivo de mantener el principio de prudencia y no abrir, por el momento, los centros de día, que solo prestan algún servicio particular o grupal del rehabilitación, pero que no van a abrir sus puertas como espacios de convivencia.

Respecto a COAPEMA, tanto el presidente de Aragón como la consejera agradecieron el apoyo y la responsabilidad de la entidad durante la pandemia y analizaron el trabajo realizado con los mayores de Aragón más allá de las residencias, atendiendo sus necesidades a través del Servicio de Ayudas a Domicilio así como los servicios sociales de las entidades locales; el seguimiento realizado por los 33 hogares de mayores de Aragón, que han estado pendientes de sus 125.000 socios y han podido atender sus necesidades o el teléfono del mayor que ha atendido más de 1.500 llamadas durante la pandemia.