Lledó adjudica la gestión del bar municipal a nuevos responsables tras culminar la licitación

El Ayuntamiento de Lledó ha resuelto el proceso de licitación del bar municipal, una tramitación que era obligatoria tras la finalización del contrato anterior. La alcaldesa, María Teresa Crivillé, ha confirmado que el establecimiento ya cuenta con nuevos gestores, después de que el anterior responsable decidiera no presentarse al concurso público.

Según explicó la regidora, el consistorio estaba obligado a sacar nuevamente a licitación la gestión del servicio una vez concluido el periodo establecido en el contrato. Aunque el Ayuntamiento valora positivamente la labor realizada por el anterior adjudicatario, este optó por no concurrir al nuevo proceso.

Finalmente, la gestión ha sido adjudicada a los responsables de otro establecimiento hostelero de la localidad, una circunstancia que ha sido recibida con satisfacción tanto por el consistorio como por buena parte de los vecinos. «Estamos muy contentos porque conocemos cómo trabajan y sabemos que todo irá bien», ha señalado Crivillé, quien ha destacado la buena valoración que tenían los nuevos adjudicatarios entre la población.

La fórmula imprescindible para atraer familias

La licitación incluía no solo la explotación del bar municipal, sino también el acceso a una vivienda propiedad del Ayuntamiento. Se trata de una fórmula que el consistorio considera imprescindible para garantizar la continuidad del servicio en una localidad pequeña como Lledó.

La alcaldesa ha recordado que, durante los últimos años, la experiencia ha demostrado que la gestión del bar suele atraer a personas procedentes de fuera del municipio, por lo que disponer de una vivienda vinculada al negocio facilita la llegada y asentamiento de los responsables del servicio.

Actualmente, el Ayuntamiento dispone de dos viviendas municipales. Una de ellas está asociada a la gestión del bar, mientras que la segunda está reservada para familias que contribuyan a mantener alumnado en la escuela local.

Desde el consistorio consideran que este modelo ha permitido consolidar servicios esenciales y favorecer la fijación de población en el municipio, una estrategia que seguirá desarrollándose con la construcción de nuevas viviendas municipales.