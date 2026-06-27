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27 JUN 2026|

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Lledó impulsa la construcción de dos nuevas viviendas municipales para atraer población y reforzar la escuela

Una de las viviendas estará terminada en noviembre y el Ayuntamiento ya trabaja para ampliar el parque público ante la elevada demanda existente

Localización donde se construirán las dos viviendas en Lledó / Cedida
Localización donde se construirán las dos viviendas en Lledó / Cedida

Jesús Burgos27 06 2026

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El Ayuntamiento de Lledó continúa apostando por las políticas de vivienda como herramienta para combatir la despoblación y favorecer la llegada de nuevos vecinos. La alcaldesa, María Teresa Crivillé, ha anunciado que el municipio construirá dos nuevas viviendas municipales que se sumarán a las dos ya existentes, una actuación que permitirá ampliar la oferta residencial pública ante la creciente demanda registrada en la localidad.

La primera de las nuevas viviendas deberá estar finalizada durante el próximo mes de noviembre. Para hacer posible el proyecto, el consistorio ha recurrido a diferentes líneas de financiación procedentes de subvenciones supramunicipales, entre ellas las ayudas del Plan 700 y el Plan de Obras y Servicios.

Según explicó la alcaldesa, la inversión prevista ronda los 95.000 euros por vivienda, una cantidad financiada principalmente mediante subvenciones públicas, aunque el Ayuntamiento también contempla aportar fondos propios o acogerse a nuevas convocatorias para completar la financiación.

La vivienda que estará terminada este año se construye sobre un almacén municipal situado en la zona del polideportivo, junto a la tienda y el parque municipal. Crivillé destacó que se trata de un enclave privilegiado por sus vistas y su ubicación dentro del municipio.

Otra perspectiva de la localización donde se realizarán las obras de las dos nuevas viviendas / Cedida
Otra perspectiva de la localización donde se realizarán las obras de las dos nuevas viviendas / Cedida

Este inmueble contará con tres habitaciones y estará pensado para acoger a familias. La segunda vivienda se ubicará en un edificio municipal situado en el centro del casco urbano y tendrá un formato más reducido, orientado a personas solas, parejas o profesionales que necesiten establecerse temporalmente en la localidad.

Las dos viviendas resultan insuficientes ante la alta demanda

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para incrementar el parque municipal de viviendas. De hecho, el diseño urbanístico contempla la posibilidad de construir hasta cuatro viviendas adicionales sobre la misma estructura donde se levantará la primera de las nuevas residencias.

La alcaldesa reconoció que las dos viviendas proyectadas resultan insuficientes para cubrir la demanda existente. «Necesitamos muchas más», afirmó, al tiempo que avanzó que el Ayuntamiento seguirá solicitando ayudas para ampliar la oferta residencial en los próximos años.

El objetivo prioritario del consistorio sigue siendo atraer familias con niños para garantizar el mantenimiento de la escuela local. Actualmente, una de las viviendas municipales está reservada para familias que aporten alumnado al centro educativo, una política que el Ayuntamiento considera fundamental para asegurar el futuro del municipio.

Los esfuerzos parecen estar dando resultados. Según los datos aportados por la alcaldesa, Lledó ha pasado de contar con unos 135 habitantes hace algunos años a situarse actualmente cerca de los 200 residentes. «Eso nos quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien», señaló Crivillé, quien aseguró que el municipio seguirá trabajando para atraer nuevos vecinos y consolidar los servicios locales.

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