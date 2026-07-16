El Ayuntamiento de Lledó y numerosos vecinos del municipio han mostrado su preocupación ante las posibles consecuencias del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de Energías Renovables (PLATER), impulsado por la Generalitat de Cataluña. Alrededor de 60 personas participaron este lunes en una reunión informativa para conocer el alcance de esta planificación y sus posibles efectos sobre el territorio.

La convocatoria despertó un notable interés debido a la proximidad de Lledó con el límite entre Aragón y Cataluña. Durante el encuentro se explicó que el PLATER es el instrumento con el que la Generalitat pretende ordenar la ubicación de futuras instalaciones de energías renovables, estableciendo las zonas consideradas más adecuadas en función de criterios territoriales, ambientales y técnicos.

El debate se centró especialmente en las consecuencias que este modelo de implantación podría generar en los municipios aragoneses próximos a Cataluña. Entre las principales preocupaciones planteadas se encuentran el impacto visual y ambiental de los grandes proyectos energéticos, así como sus posibles efectos sobre la economía local, el turismo, la agricultura y otras actividades vinculadas al medio rural.

Los asistentes expresaron mayoritariamente su rechazo a un modelo que consideran excesivamente concentrado y poco adaptado a la realidad de los pequeños municipios. Los vecinos defendieron la necesidad de avanzar hacia una transición energética compatible con la protección del paisaje, la biodiversidad y las actividades tradicionales de la zona.

Asimismo, reclamaron que las decisiones relacionadas con la instalación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas se adopten contando con una participación real y efectiva de los municipios y de la población afectada.

La reunión contó con representantes de la asociación Gent del Matarranya y de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, que aportaron información sobre la tramitación de este tipo de proyectos y respondieron a las preguntas de los asistentes. Ambas organizaciones compartieron también la experiencia acumulada durante más de seis años de movilizaciones contra la denominada masificación eólica.