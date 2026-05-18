El lobo vuelve a matar dos ovejas en un corral de Foz Calanda

El lobo ha dejado un nuevo ataque en la zona del Bajo Aragón con dos ovejas fallecidas. Los expertos reconocen que se trata de un caso más en el goteo que la comarca ha registrado en los últimos meses, aunque en este caso es menos grave al solo haber afectado a dos animales.

El incidente se produjo durante la pasada semana y los Agentes de Protección de la Naturaleza se encargaron del protocolo de recogida de los dos cadáveres, cuyas necropsias han confirmado que fueron víctimas del lobo.

Este mismo ganadero ya sufrió otro ataque menor hace unas semanas en el que se vieron afectadas cuatro ovejas. Cabe recordar que, además de las muertes que deja el lobo, los ataques también generan una importante situación de estrés para el resto del rebaño que puede derivar en abortos en los próximos días.

Varios ataques desde principios de año

Durante esta primera mitad del año han trascendido varios ataques del lobo a ganaderías, todas ellas situadas en la comarca del Bajo Aragón. El más importante se produjo a mediados de febrero, cuando el animal mató a más de 60 ovejas en un solo ataque en una ganadería cercana a Alcañiz. En aquella ocasión, las pérdidas incluían una veintena de cabritos. Muchos de ellos se dieron por perdidos, ya que el propio lobo se lleva los cadáveres para tener sustento en los días siguientes.

Además, también durante este ataque, el propio ganadero se encontró con el lobo in fraganti dentro de la explotación y pudo grabar las imágenes que confirman la existencia del animal en la zona.