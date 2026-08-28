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28 AGO 2026|

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Localizado en buen estado un vecino de Utrillas desaparecido

Unos voluntarios de la búsqueda lo localizaron en una caseta de las afueras de las Barriadas Sur

El vecino ha sido localizado en buen estado. / Heraldo
El vecino ha sido localizado en buen estado. / Heraldo

Heraldo28 08 2026

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ActualidadSucesos

El vecino de Utrillas que estaba desaparecido desde las 11.00 de este jueves ha sido localizado en buen estado a última hora de la noche en una caseta ubicada en las afueras de las Barriadas Sur del municipio. La familia de Jesús Labrada Ondiviela, de 53 años, soltero y con una discapacidad intelectual, dio la voz de alarma al ver que no regresaba a casa como acostumbraba tras salir a pasear.

El Ayuntamiento ha organizado un operativo de búsqueda con la participación de vecinos, efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil. El alcalde, Joaquín Moreno, explica que un grupo de cuatro voluntarios encontró al desaparecido en una pequeña edificación, sentado y en buen estado de salud, aunque "asustado y nervioso".

Tras la localización de Labrada, los participantes en el operativo de búsqueda se han reunido en la plaza del Ayuntamiento, donde el alcalde les ha agradecido su colaboración.

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