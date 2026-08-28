Localizado en buen estado un vecino de Utrillas desaparecido

El vecino de Utrillas que estaba desaparecido desde las 11.00 de este jueves ha sido localizado en buen estado a última hora de la noche en una caseta ubicada en las afueras de las Barriadas Sur del municipio. La familia de Jesús Labrada Ondiviela, de 53 años, soltero y con una discapacidad intelectual, dio la voz de alarma al ver que no regresaba a casa como acostumbraba tras salir a pasear.

El Ayuntamiento ha organizado un operativo de búsqueda con la participación de vecinos, efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil. El alcalde, Joaquín Moreno, explica que un grupo de cuatro voluntarios encontró al desaparecido en una pequeña edificación, sentado y en buen estado de salud, aunque "asustado y nervioso".

Tras la localización de Labrada, los participantes en el operativo de búsqueda se han reunido en la plaza del Ayuntamiento, donde el alcalde les ha agradecido su colaboración.