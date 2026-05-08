Los Amigos de Iranzo organizan este sábado el primer festival en directo José Luis Iranzo para agradecer a toda la ciudadanía el apoyo y cariño que han recibido en su lucha desde 2017 para que se conozca la verdad de todo lo que pasó y se depuren responsabilidades en el triple crimen de Andorra. Tendrá lugar en la peña Esfardacho / Zaragata a partir de las 20.00 con las actuaciones de los grupos Los Policos, Punkarras, Sabotaje y Junipero con entrada gratuita.

Tal y como explica uno de los miembros de los Amigos de Iranzo, Luisma Alquézar, lo que pretenden con este concierto es agradecer a la gente que durante todos estos años les ha ayudado. “La asociación se creó por un motivo triste y han sido años complicados en los que siempre hemos contado con la ayuda de muchas personas con firmas, con asistencia a concentraciones… incluso con dinero para ayudarnos a pagar abogados. Después de tantos años, lo que queremos es, en la medida que podamos, devolver la deuda que creemos que tenemos con toda esta gente”, explica Alquézar.

Ese agradecimiento lo han transformado en un concierto de rock con distintos grupos de la localidad que quieren convertir en un acto anual en el que participe toda Andorra. “Es un acto de comunidad y de recuerdo de la unión y la reivindicación que se generó con un suceso tan triste como los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero. Han pasado unos años pero nadie los olvida".