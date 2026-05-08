Actualizado 19:12

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 MAY 2026|

Actualizado 19:12

Los Amigos de Iranzo organizan un concierto en Andorra para agradecer el apoyo social

Los grupos Los Policos, Punkarras, Sabotaje y Junipero actuará el sábado a partir de las 20.00 en la peña Esfardacho / Zaragata con entrada gratuita

Imagen de archivo de un concierto en 2018 en el que los Amigos de Iranzo interpretaron una canción que los andorranos Malas Pulgas compusieron para recordar al ganadero. l.c.
Imagen de archivo de un concierto en 2018 en el que los Amigos de Iranzo interpretaron una canción que los andorranos Malas Pulgas compusieron para recordar al ganadero. l.c.

La COMARCA08 05 2026

Comentar

De interés

ActualidadCultura y Ocio

Los Amigos de Iranzo organizan este sábado el primer festival en directo José Luis Iranzo para agradecer a toda la ciudadanía el apoyo y cariño que han recibido en su lucha desde 2017 para que se conozca la verdad de todo lo que pasó y se depuren responsabilidades en el triple crimen de Andorra. Tendrá lugar en la peña Esfardacho / Zaragata a partir de las 20.00 con las actuaciones de los grupos Los Policos, Punkarras, Sabotaje y Junipero con entrada gratuita.

Tal y como explica uno de los miembros de los Amigos de Iranzo, Luisma Alquézar, lo que pretenden con este concierto es agradecer a la gente que durante todos estos años les ha ayudado. “La asociación se creó por un motivo triste y han sido años complicados en los que siempre hemos contado con la ayuda de muchas personas con firmas, con asistencia a concentraciones… incluso con dinero para ayudarnos a pagar abogados. Después de tantos años, lo que queremos es, en la medida que podamos, devolver la deuda que creemos que tenemos con toda esta gente”, explica Alquézar.

Ese agradecimiento lo han transformado en un concierto de rock con distintos grupos de la localidad que quieren convertir en un acto anual en el que participe toda Andorra. “Es un acto de comunidad y de recuerdo de la unión y la reivindicación que se generó con un suceso tan triste como los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero. Han pasado unos años pero nadie los olvida".

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Los andorranos Moliner Vallés y Cherful presentan 'Días de enero' en Zaragoza

Este sábado 9 de mayo en Librería Antígona, el escritor Jesús Pérez hablará de su poemario acompañado del compositor y músico Alberto Alegre a partir de las 12.30

Comentar

Los andorranos Moliner Vallés y Cherful presentan 'Días de enero' en Zaragoza

Ocho equipos turolenses competirán en el Campeonato de Aragón de fútbol sala

La competición autonómica se disputará entre los fines de semana del 9 y 10 y del 16 y 17 de mayo en diferentes localidades aragonesas y contará con equipos de...

Comentar

Ocho equipos turolenses competirán en el Campeonato de Aragón de fútbol sala

El PSOE pide «trabajar por el consenso» sobre el Nudo Mudéjar y critica el manifiesto «de parte» de agentes sociales y la Diputación de Teruel

Los socialistas piden una reunión para hablar con los impulsores de un texto «matizable» y que la DPT ha enviado a los alcaldes y alcaldesas de la zona de Transición...

2

El PSOE pide «trabajar por el consenso» sobre el Nudo Mudéjar y critica el manifiesto «de parte» de agentes sociales y la Diputación de Teruel

Una mujer de Belfast

Logra convertir lo que parecen episodios anodinos en revelaciones fundamentales de la condición humana

Comentar

Una mujer de Belfast

La cámara que multaba junto al parque de la Avenida Aragón de Alcañiz emitió 750 denuncias en sus 6 meses de vida

El Ayuntamiento asegura que solo incumplieron la señal un 2,5% de los más de 33.500 vehículos registrados

Comentar

La cámara que multaba junto al parque de la Avenida Aragón de Alcañiz emitió 750 denuncias en sus 6 meses de vida

Excarcelan al conductor de un camión de cerdos tras un siniestro en la A-1415 en Andorra

El conductor, único ocupante del vehículo, ha tenido que ser excarcelado por los bomberos tras el accidente ocurrido a primera hora de la mañana en el término municipal de Andorra....

2

Excarcelan al conductor de un camión de cerdos tras un siniestro en la A-1415 en Andorra
Periódico del Bajo Aragón Histórico