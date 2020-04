Los Draps cantan al confinamiento con ‘Infectats’

Música e imaginación para hacer frente al confinamiento al que está sometida toda la población. El ya veterano grupo musical matarrañense Los Draps hizo público hace varios días su último trabajo, Infectats. Se trata de un tema musical de rock-punk con tintes melódicos en la línea de la discografía que caracteriza al grupo musical del Matarraña.

En esta ocasión los integrantes del grupo sorprenden a sus seguidores con un videoclip en el que los 10 participantes aparecen cada uno desde su casa cumpliendo el confinamiento del estado de alarma, dentro de la lucha contra la propagación del coronavirus.



Los músicos reproducen la situación que protagoniza la vida de millones de personas en todo el mundo y aparecen en albornoz y pijama además de realizando distintas actividades cotidianas como afeitarse o cocinar. Tal y como explicaron desde el grupo, la letra de la canción refleja la realidad e invita a la reflexión, en varios aspectos, de lo que supone esta situación extraordinaria a nivel mundial. «Hemos querido reflejar lo que es esta dura realidad y como solemos hacer en nuestras canciones, invitar también a la reflexión», explicó Alex Romero, cantante y uno de los integrantes de Los Draps. La letra es en catalán, como la práctica totalidad de la discografía del grupo y durante la canción destaca, de igual modo, la aparición de instrumentos tradicionales como la dulzaina.

Lo cierto es que el hecho de no poder tocar todos juntos no solo no desalentó al grupo si no que les animó a coordinarse para poder lanzar lo antes posible Infectats. «Con la tecnología actual no nos ha resultado difícil sincronizar nuestras escenas. De hecho no es la primera vez que lo hacíamos porque algunos de los integrantes residen fuera del Matarraña», añadió Romero. El video finaliza invitando a todos a que cumplan con la recomendación y se queden en casa. La canción infectats puede ser escuchada a través de las redes sociales y distintas plataformas como Youtube. Con este tema el grupo matarrañense regresa después de haber publicado su último tema hace tan solo 9 meses coincidiendo con la última Aplec dels Ports que se celebró en Herbés. La historia del grupo se remonta a su fundación en 1997.