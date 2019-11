Luce el sol en Cuevas de Almudén en el primer Día Universal del Orgullo Rural

Cuevas de Almudén amaneció este sábado con sus termómetros marcando varios grados bajo cero. Poco más podría decirse de un fin de semana de noviembre en una localidad de la Comarca de Cuencas Mineras que apenas rebasa el centenar de habitantes. En las calles, seguramente la gente atendería sus quehaceres y aparecería algún gato en busca de un rayo de sol. Nada más.

Pero no ha sido así. Y no lo ha sido porque precisamente sus vecinos querían acabar con esta imagen desolada, triste, de unos pueblos que en realidad emanan vida. La vida de sus gentes, orgullosas de formar parte de estos pueblos. Así que hoy no ha habido silencio en Cuevas de Almudén, ha habido música; no han sonado lamentaciones, sino alegría; no era un día gris, sino una jornada roja, verde, marrón, amarrilla y azul, como la bandera que ondeaba hoy en muchos pequeños pueblos de toda España.

La plataforma Rural Mineras ha conseguido congregar a cientos de personas de toda la comarca en este pueblo para celebrar la primera edición del Día Universal del Orgullo Rural. Un día en el que poner el valor el bonito reto de vivir en el medio rural. Un día que pretende ser una auténtica celebración, alejada del tono negativo con la que a veces se vincula el medio rural. “Para nada tenemos que vender esa visión de pesimismo. Vivimos donde queremos vivir y tenemos derecho a hacerlo como queramos, con servicios de calidad públicos y privados”, resume Lola Oriol, portavoz de Rural Mineras.

La cita ha contado con numerosas actividades, que han tratado de implicar al máximo de colectivos del territorio. Han estado presentes, por ejemplo, el Club de Espeleología ‘Farallón’ de Montalbán o el ‘Cuerpo Jotero’ de Aliaga; además de numerosas asociaciones y artistas de poblaciones vecinas. Pero sin duda la actividad principal ha sido la cabalgata, que ha llenado sus calles de color, alegría, música, risas y orgullo.

Las mujeres de uno de los puestos de comida del mercado lucen la bandera del Orgullo Rural./ Rural Mineras

Niños y mayores en Cuevas de Almudén disfrutando de la celebración./ Rural Mineras

No es casual que el 16 de noviembre también se celebre el Día Internacional para la Tolerancia porque, como apunta Lola, lo que los vecinos piden es precisamente eso, tolerancia, y respeto por una forma de vida que han escogido entre otras opciones. “Cualquiera de nosotros y de nosotras también podríamos vivir en una ciudad, pero hemos elegido libremente aquí. No es que la gente no nos respete, pero observamos que cuando se habla de despoblación se escucha muy poco a la gente de los pueblos; y por otro lado, nos cansamos de la idea de que cuando acaban las fiestas los pueblos se mueren. No es así”, asegura.

Desde que la iniciativa fuese presentada hace varias semanas, han sido muchos los pueblos que han tomado la bandera del Día Universal del Orgullo Rural, extendiendo por sus zonas este sentir. Algunos de las localidades que han apoyado este día de diversas formas han sido Oliete, Aguaviva o Fuentes Claras en la provincia de Teruel; y municipios más alejados como Hinojosa del Duque (Córdoba), Villalcázar de Sirga (Palencia), Almedíjar (Castellón). También Teruel Existe ha querido apoyar a través de las redes sociales esta iniciativa.

Este sábado Cuevas de Almudén amaneció bajo cero, pero las más de 200 personas implicadas en la celebración del orgullo rural prometieron volver a reunirse cada 16 de noviembre. Así, al menos una vez al año, saldrá el sol para los pequeños pueblos.