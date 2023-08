Lucian Dudas y Iosif Farkas se alzan con el primer premio de las 24 Horas de Pesca, pasadas por viento

El viento trajo de cabeza a las 20 parejas de pescadores que participaron este fin de semana en el tradicional concurso 24 Horas de Pesca organizado en La Estanca por la Sociedad Deportiva de Pesca de Alcañiz. Aunque la climatología ha disminuido considerablemente las capturas de este año, las ganas por disfrutar del deporte no han faltado entre los habituales y los que se han estrenado en el concurso. En la edición número 40 Lucian Dudas y Iosif Farkas se han alzado con el primer premio al haber capturado 11 kg y 700 gramos.

Javier Batanero y Ángel Alejos se han clasificado en segundo lugar tras capturas 8 kg 935 gramos. El tercer puesto del podio ha sido para los pescadores Andrés Parrado y Pedro Pons tras conseguir 8kg 190 gramos. Estos últimos han logrado la presa mayor de más de 3 kg.

Lo cierto es que los pescadores fueron sorprendidos por condiciones climatológicas que no esperaban para ser un mes de agosto. El viento, con mayor o menos intensidad dependiendo de la veintena de puestos sorteados, provocó oleaje y turbidez del agua, lo que condicionó la actividad que comenzó a las 12.00 del sábado y concluyó a las 12.00 del domingo. Es más, el frio se dejó notar durante la noche en el entorno de La Estanca. «Nos ha hecho muy mal tiempo, algo que no esperábamos. Hemos padecido un mal viento, no pudimos ver las picadas a la hora de lanzar», lamentó Jesús Celma, secretario de la Sociedad de Pesca y participante. Una sensación generalizada entre los pescadores, algunos de ellos pertenecientes a la Sociedad de Pesca caspolina.

A pesar de las condiciones han podido compartir entre compañeros, con familiares y algunos de ellos con sus hijos, que les toman el relevo en este deporte. «Solemos venir todos los años desde que éramos niños, y ahora nuestros hijos nos echan una mano. Disfrutan más que nosotros«, destacó Jorge Cebrián, pescador participante, quien también lamentó la noche fría y el intenso aire que han condicionado el concurso.

La Sociedad Deportiva de Pesca de Alcañiz cuenta con más de 200 socios y se implica en más de 70 actividades anuales, ya sea desde la organización o colaborando con otras entidades. Los socios también se implican anualmente en habilitar y limpiar las zonas de pesca para poder seguir dando futuro en la actividad en la zona.

Por el momento se emplazan a seguir con su tradicional concurso, una de sus señas de identidad, aunque tengan que hacerlo contra viento y marea.