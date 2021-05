Luis Alegre: «La capacidad de Berlanga para retratar la esencia de España era tan maravillosa que hoy en día mantiene su vigencia»

¿Qué supone el formar parte del ciclo 'Alcañiz Lee'?

Un placer, una alegría y un gran honor porque Alcañiz es un lugar al que le tengo muchísimo cariño. Y la iniciativa que han puesto en marcha desde el Ayuntamiento y que lidera desde la Concejalía de Cultura Jorge Abril me parece excelente. Cualquier iniciativa que potencie el amor por la cultura y la relación con la gente de la cultura, en unos momentos en los que el sector lo ha pasado tan mal, me parece extraordinaria y estoy encantado de participar en ella.

¿Qué buscas trasladar?

Este 2021 se celebra el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga y acabo de publicar un libro alrededor de su vida, de su personalidad y de su obra. Es un libro pensado para gente que habitualmente no lee libros de cine porque tiene un afán de resultar muy divulgativo y de dar las claves de esta gran figura de la historia de la cultura de la manera más entretenida que se me ha ocurrido. Además, he contado con la colaboración de un ilustrador muy talentoso, El Marqués, que hace que el libro tenga un aspecto bastante atractivo especialmente por su culpa, claro.

¿Qué podemos rescatar de la figura de Berlanga en estos tiempos? ¿Qué queda de esa esencia?

Todo, porque te das cuenta de que España es un país muy ‘berlanguiano’. La España que él retrató en sus películas, que fundamentalmente es la España de la segunda mitad del siglo XX, sigue muy viva. Él hizo un retrato muy preciso, con mucha gracia, con mucha mala uva, también con mucha humanidad, de España, de los españoles, de la personalidad, de la esencia y de ese carácter, y eso es eterno. Yo, como adoro tanto a Berlanga y encima el libro me ha obligado a sumergirme otra vez en su obra, tengo una antena y un radar para detectar cualquier señal que me hace pensar en Berlanga. Y casi cualquier movimiento que ves en este mundo español es muy ‘berlanguiano’. Es el disparate, el bullicio, el cachondeo, la picaresca, el humor negro, el esperpento… es una sociedad un poco desquiciada en la que cada uno va a lo suyo, todo el mundo habla a la vez y nadie escucha al otro… Hay muchísimos rasgos de la personalidad española y del país que son muy ‘berlanguianos’ porque la capacidad que tenía de retratar la esencia de España es tan maravillosa que mantiene su vigencia totalmente.

Humor, crítica... también aparecen en un libro que, como señalabas, no es para gente que lee libros de cine.

Yo adoro los libros de cine y me he pegado la vida leyéndolos, pero es verdad que es un tipo de literatura o de ensayo pensado para gente muy experta, erudita, estudiosa, investigadora… Sin embargo faltan libros de cine para otros perfiles. Yo pensaba sobre todo en mi hermana, que es un poco mayor que yo, y en mis sobrinos, que tienen unos 20 años. Son gente a la que le interesa la cultura pero que no suelen leer libros de cine. Diversas generaciones que quisieran acercarse a la personalidad y al mundo de Berlanga y que alguien les descubriera las claves en un modo entretenido. Y eso es precisamente lo que he intentado.