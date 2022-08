Luis Costa: «El resultado del Aragón Sonoro es inmejorable y ya pensamos en 2023 pero se necesita más apoyo para crecer»

¿Qué balance realizas?

Inmejorable. Esperábamos que hubiera una buena afluencia al ser gratuito pero no tan alta porque hay festivales por todos lados y el público es selectivo. Ha sido un éxito todo el día y todos los días. Hubo más de 1.500 personas el viernes y en torno a 2.000 el sábado.

¿Qué busca el público en los festivales?

Uno de los datos importantes además del lleno en la hostelería es que la Policía nos confirmó que no se habían producido incidencias. Es un público al que le mueve la cultura y vienen a ver a sus grupos preferidos. La programación estuvo muy estudiada para un target muy amplio. Cerraron Danza Invisible, que era que los vivieron su auge es un público más mayor; y La La Love You, con fans muy jóvenes. Fue muy chulo ver juntos a mayores y jóvenes en la plaza. También ver llenas la calle Alejandre y la plaza Mendizábal. Se me pusieron los pelos de punta, imagino que a los alcañizanos también.